Framen erweitert sein Retail-Media-Portfolio um die großen Videowalls, mit denen Obi seine Kunden an den Eingängen begrüßt. Die 3×3-Meter großen Full-HD-Screens sind das Digital Signage-Markenzeichen der Baumarktkette. Seit 2023 hatte Obi sie zur programmatischen Buchung für Werbetreibende freigegeben – zunächst über die SSP1 der One Tech Group. Jetzt sind die Screens auch über den Ads Manager von Framen, der DooH-Tochter von Axel Springer, verfügbar. Eine erste Kampagne wurde bereits gebucht.

Rameder, ein Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportlösungen, startete seine Kampagne am Launchtag des Obi-Netzwerks im Ads Manager. Der Spot zeigt ein spezielles Angebot für Obi-Kunden, die bis einschließlich 5. März einen 10-prozentigen Rabatt auf Anhängerkupplungen mit Montage erhalten. Rameder nutzte das Geotargeting im Ads Manager, um die Spots im Umkreis der Rameder-Montage-Standorte auszuspielen. Framen prognostiziert für die Kampagne knapp 500.000 Impressions für den kommenden Monat.

Das über Framen buchbare Netzwerk umfasst insgesamt rund 220 Videowalls in Obi-Märkten in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Obi gilt im DIY-Segment als First Mover in Sachen Retail Media. Obwohl die meisten Baumarktketten über Digital Signage-Screens in den Märkten verfügen, sind die wenigsten davon drittvermarktet. Auch aufgrund des großen Videowall-Formats ist das Obi-Netzwerk einzigartig.

Anzeige