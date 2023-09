Die Baumarktkette Obi gilt als First Mover in der Retail Media Vermarktung – auch wenn Bauhaus, Hornbach, Hagebau oder Toom zahlreiche Digital Signage Screens in ihren Märkten betreiben. Doch die Obi-Wettbewerber setzen auf Einzelscreens mit weniger Sichtbarkeit und sind bei der professionellen Drittvermarktung noch nicht so aufgestellt wie der Wettbewerber mit dem Bieber.

Viele Obi-Märkte in Deutschland und Österreich verfügen über Videowalls im Eingangsbereich, die vom Digital Signage Integrator Ben Hur installiert wurden. Die drei mal drei Meter großen Videowalls sind nun über die Supply-Side-Plattform SSP1 der One Tech Group auch für Programmatic Advertising buchbar. Auf der DMEXCO war Obi neben Schwarz-Media (Kaufland, Lidl) bereits mit einem großen Stand und Team in der Retail Media Zone vertreten.

Programmatische Buchung mit Geo-Targeting

Zum Vermarktungsstart lassen sich zum Beispiel über Geo-Targetings gezielt Bundesländer, Städte oder bestimmte PLZ-Gebiete auswählen, bis hin zu einzelnen Märkten. In der Zukunft sollen die Buchungsmöglichkeiten erweitert werden, um Zielgruppen umfangreicher anzusprechen.

„Durch die zusätzliche Option, Werbetreibenden programmatisch ausspielbares Video-Inventar in unseren Stores zur Verfügung zu stellen, können diese ihre Zielgruppen ab sofort mit noch relevanteren Werbeinhalten ansprechen. Eine Triple-Win-Situation, von der die Kund:innen in unseren Märkten, unsere Partner und wir gleichermaßen profitieren“, so Patricia Grundmann, Vice President Retail Media und Geschäftsführerin der Obi First Media Group GmbH & Co. KG.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit der Obi First Media Group das massive Potenzial der DooH-Vermarktung weiter auszuschöpfen und die Videowalls bzw. Screens in den Märkten über die SSP1 ab sofort buchbar zu machen. Instore-Inventar positioniert Werbetreibende noch näher an den aufmerksamkeitsstarken Zielgruppen – und zwar direkt am Point of Sale”, erklärt Daniel Siegmund, Founder und Managing Director der One Tech Group.

Die Anbindung der Inventare von Obi an die SSP1 erfolgte gemeinsam mit der Ben Hur GmbH, die als Systemhaus das DooH-Netzwerk Hard- und Softwareseitig betreut.