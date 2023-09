Die Obi First Media Group, die Retail-Media-Tochter von der Baumarktkette Obi, hat eine umfangreiche Vermarktungspartnerschaft mit Publicis Media geschlossen. Als erste Agenturgruppe in Deutschland hat sich Publicis Media Zugriff auf das gesamte Retail-Media-Angebot der Obi First Media Group gesichert. Die Retail-Media-Flächen von Obi sind damit künftig auch über eines der weltweit größten Mediaagenturnetzwerke buchbar. Nach Angaben von Obi stellt dies den ersten Retail-Media-Deal dieser Art in Deutschland dar.

Ein Fokus soll dabei auf den DooH-, Plakat- und Onsite-Flächen der Obi First Media Group liegen. Dafür stehen in den Obi-Märkten knapp 300 Digital Signage-Installationen zur Verfügung. Hinzu kommen mehr als 30 Millionen monatlichen Online-Shop-Visits in Deutschland und Österreich.

Neue Formate geplant

Patricia Grundmann, Vice President Retail Media & Geschäftsführerin der Obi First Media Group, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, mit Publicis Media eine bis dato unvergleichliche Vereinbarung abgeschlossen zu haben. Sie beweist, welchen Stellenwert diese noch junge Mediengattung inzwischen einnimmt.“

Gemeinsam wollen beide Unternehmen an weiteren Formaten und individuellen Umsetzungslösungen arbeiten. „Mit der Partnerschaft ermöglichen wir unseren Kunden, die Gattung Retail Media getragen von der Kompetenz der OBI First Media Group zu einem integralen Bestandteil ihrer Zielgruppenansprache zu machen. Wir glauben fest an die Relevanz und Reichweite von Retail Media für die Kommunikationsplanung der Zukunft“, sagt Katja Reis, Chief Operating Officer Publicis Media.

Obi bietet mit der Obi First Media Group seit 2018 Retail Media an. Im vergangenen Jahr wurde das Retail-Media-Angebot dann auch für Kunden außerhalb des klassischen Do-it-yourself-Segments geöffnet. Durch die Partnerschaft mit Publicis Media wird der Zugang für Third-Party Kunden somit leichter, gleichzeitig bietet Publicis Services und Know-how in den Bereichen Media Buying, Content, Data, Analytics und Insights.

Erst kürzlich rüstete Obi seine Retail-Media-Kapazitäten mit der Software-Plattform Promote-IQ von Microsoft auf.