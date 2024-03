Rewe To Go Das 24/7-Konzept kommt in die Klinik

Die Asklepios Klinik Weißenfels hat jetzt einen unbemannten Rewe-To-Go-Store. Der Store hat 24/7 geöffnet und soll die Patienten- und Besucherversorgung zu jeder Zeit sicherstellen. Bezahlt werden kann sowohl im Self-Checkout-Verfahren, als auch über Wertgutscheine. Für diese traditionelle Bezahl-Alternative hat sich die Klinik entschieden, um nicht-Technik-Affine wie zum Beispiel ältere Leute nicht auszuschließen. Den Wertgutschein erhalten Kunden an der Klinik-Rezeption. An der Shopkasse können sie ihn einscannen und verrechnen lassen.

„Der Anspruch unserer Klinik ist es, nicht nur hohe medizinische Qualität zu bieten. Wir wollen auch, dass sich unsere Patienten, Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen bei uns wohlfühlen. Das neue Versorgungsangebot leistet dazu einen wichtigen Beitrag“, sagt Hannah Gilles, Geschäftsführerin der Asklepios Klinik Weißenfels.

Der Store mit einer Fläche von 16 Quadratmetern ist bereits der zweite Rewe To Go in einer deutschen Klinik. Der erste Shop dieser Art befindet sich in einem Krankenhaus in Düsseldorf. Betreiber ist Lekkerland, ein Tochter-Unternehmen der Rewe Group. Ein Digital Signage-Screen am Eingang macht auf den Store und sein Angebot aufmerksam. Rund 370 Artikel gibt es hier, darunter auch eine Auswahl and Drogerie-Artikeln. Ein neu gestalteter Sitzbereich gehört auch dazu.

