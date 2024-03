Die Werbeerträge von APG|SGA in der Schweiz betrugen 2023 CHF 311.3 Mio., was einem Anstieg von 4.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach Angaben des Unternehmens konnte man sowohl bei den analogen als auch bei den digitalen Werbeträgern den Umsatz steigern. Insgesamt entwickelte sich der Schweizer Werbemarkt weiterhin rückläufig: die Brutto-Werbestatistik von Media Focus ergab für 2023 einen Rückgang der Werbeausgaben um 1.1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsatzsteigerungen bei APG|SGA lagen vor allem an den Ausgaben in den Branchen Banken, Versicherungen, Automobil, Reisen und Internetversandhandel sowie in der politischen Werbung aufgrund der Parlamentswahlen 2023. Insgesamt führte der Außenwerber vergangenes Jahr circa 30.200 Kampagnen durch. Nach wie vor lief ein Großteil davon auf den klassischen analogen Plakaten.

Programmatic-Umsätze verdoppelt

Eine positive Entwicklung zeigten aber besonders die digitalen Werbeträger. Das liegt zu einen an der Erweiterung des DooH-Portfolios, zum anderen an der gesteigerten Programmatic-Plattform: Über die SSP (Supply-Side-Plattform) Viooh, an die APG|SGA angeschlossen ist, wurden 2023 rund 300 Kampagnen gebucht, was mehr als doppelt so viel sind als im Vorjahr.

Investitionen im DooH-Portfolio

Das DooH-Angebot von APG|SGA konzentriert sich vor allem auf den Hauptbahnhof Zürich mit 153 Screens sowie den Flughafen Zürich. Im Flughafen konnte man vergangenes Jahr 44 neue Screens im Airside-Bereich aufstellen, womit das Angebot auf 234 DooH-Flächen ausgebaut wurde.

Im Bereich DooH investierte APG|SGA außerdem in die E-Commerce-Plattform „APG|SGA Easy“, über die 3.000 Kunden 2023 ihre Kampagnen buchten. Dieses Self-Service-Angebot will der Außenwerber dieses Jahr weiter ausbauen.

Die Mobile-Targeting-Lösung „Aymo“ verzeichnete 2023 ebenfalls ein Umsatzwachstum von 15 Prozent.

Vertrag mit SBB verlängert

APG|SGA verfügt über mehr als 7.000 Verträge mit öffentlichen und privaten Grundeigentümern in der Schweiz. Im Partnermarktsegment konnte das Unternehmen mehrere neue Verträge abschließen und bestehende Verträge verlängern.

Mit SBB Personenverkehr einigte man sich auf eine mehrjährige Laufzeitverlängerung der Verträge im Bereich der Vermarktung der Innen- und Außenflächen von Zügen. Nicht fortsetzen will die APG|SGA ab 2024 die Vermarktung und Bewirtschaftung von rund

190 Promotionsflächen der SBB.

Über Ausschreibungen konnte APG|SGA die Bewirtschaftung von Werbeträgern in der Stadt Thun und die Installation von Screens in Ascona gewinnen. Auch im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli erhielt das Unternehmen den Zuschlag für die Vermarktung der 80 Werbeflächen. Die Tochtergesellschaft Swissplakat, deren Portfolio rein analog ist, verzeichnete ebenfalls Umsatzwachstum. Hierzu machte APG|SGA aber keine weiteren Angaben.

