Humly erweitert seine Vertriebspartnerschaft mit Exertis: Die Humly Workplace Solutions werden in Spanien, Italien und Portugal exklusiv bei den nationalen Exertis-Tochterunternehmen verfügbar sein. Diese Ankündigung folgt einige Monate, nachdem Humly eine exklusive Partnerschaft mit Exertis Pro AV Canada schloss. Exertis übernimmt in den jeweiligen Ländern den Vertrieb, das Marketing, das Business Development und den Kundensupport für die Hard- und Softwarelösungen des schwedischen Anbieters.

„Die Marke Humly hat in den letzten 12 Monaten dank der strategischen Expansion der Vertriebspartner, einer verstärkten Präsenz auf wichtigen Branchenmessen und technologischen Innovationen, die unmittelbare Vorteile für die Rückkehr ins Büro bieten, weltweit einen deutlichen Bekanntheitsschub erfahren“, sagt Anders Karlsson, CEO von Humly. „Die Marke Exertis Pro AV gehört zu den bekanntesten und angesehensten Vertriebsunternehmen weltweit, mit engagierten Abteilungen und Teams in den Ländern, die die Trends und die Kultur der Geschäftstätigkeit in den Ländern verstehen.“

Unter die Vertriebspartnerschaft fällt die gesamte Palette der Humly Workplace Solutions: Room Display, Booking Device, Wayfinding, Reservations, Visitor und Floor Plan sowie dazugehörige Control Panel für die zentrale Verwaltung.

