Seit einem Jahr hat der global tätige Integrator Stratacache mit dem John F. Kennedy International Airport zusammengearbeitet, um eine umfangreiche Digitalisierung, inklusive der Installation einer Menge an Screen-Fläche, des Terminal 4 durchzuführen. Nun hat der Flughafen angekündigt, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird, um das Passagiererlebnis weiter zu verbessern.

„Unsere Partnerschaft zur Integration dieser Technologie in T4 ist unser jüngster Schritt, um Innovationen im Terminal voranzutreiben, um unser erstklassiges Kundenerlebnis zu unterstützen und unglaubliche Reisen zu ermöglichen“, sagt Steve Tukavkin, Vice President of IT & Digital beim John F. Kennedy International Airport. „Da das Verkehrsaufkommen in T4 weiter gestiegen ist und sich die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Passagiere weiterentwickelt haben, ist es wichtiger denn je, ihnen den Weg von der Straße zum Gate so nahtlos wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Stratacache, während die Umgestaltung von T4 weitergeht.“

Die Hauptinstallationen beinhalteten drei große LED-Videowände, die über dem Ticketing-Bereich platziert sind. Die Walls zeigen Passagierinformationen an, zum Beispiel Check-in-Bereiche, Fluginformationen und Airline-Branding. Zusätzliche großformatige Endkappen-Displays lassen die Informationen aus jedem Winkel sichtbar werden.

Portal für Flugdatenintegration

Zusätzlich sorgen digitale Totems mit speziell angefertigten Gehäusen für Richtungshinweise und animierte Anweisungen, die über den zweistufigen Self-Check-in-Prozess informieren. Außerdem werden digitale Anzeigen auf der Grundlage von Echtzeit-Flugdaten dynamisch aktualisiert; das Logo der Fluggesellschaft wird an dem Eingang angezeigt, der sich am nächsten zur Abfertigungsposition befindet.

Zum Einsatz kamen außerdem die Digital Signage-Player des Schwesterunternehmens Scala.

Softwareseitig wurde das Scala Flughafenbetriebsportal installiert: Es ermöglicht die Integration von Flugdaten und die manuelle Eingabe, um die Planung der digitalen Anzeige zu automatisieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Änderungen der aktuellen Bedingungen in Echtzeit aktualisiert werden. Das Scala-Professional-Services-Team lieferte kundenspezifische Integrationen zu wichtigen Datenquellen und Inhalten.

„Das JFKIAT-Team hat eine gewaltige und innovative Vision für das Passagiererlebnis entwickelt, die, offen gesagt, auf den amerikanischen Flughäfen gefehlt hat. Unsere Beteiligung an der Umsetzung hat unsere Kultur ebenso belebt, wie wir hoffen, dass dies auch für das Terminal 4 gilt, und die gute Nachricht ist, dass wir gerade erst anfangen“, kommentiert Mark Mayfield, Vice President der Stratacache Transportation Division.