Auf der TSX Stage trat am Dienstag wieder ein Megastar auf: die kolumbianische Sängerin Shakira. Die TSX Stage – das ist die Bühne am New Yorker Times Square, die in einen 1.600-Quadratmeter-Screen integriert ist, der sich um die Ecke eines Skyscrapers zieht. Wie riesig diese Fläche tatsächlich ist und wie gut sie sich als Backdrop für ein Konzert eignet, das zeigt die Pop-up-Show von Shakira. Zuerst berichtete davon unser Nordamerika-Partner Sixteen-Nine.

Beeindruckend war auch die Show vor der Show: Bevor Shakira mit ihrem typischen Wolfheuler auf die Bühne trat, sprang ein riesiger Wolf genau in die Ecke des Screens. Wenn man im richtigen Winkel zur Bühne stand, wirkte es, als ob er das Glas zerschmettere und aus dem Screen hinausspringe. Danach rief Shakira, die sich gerne als „Loba“ oder zu Deutsch Wölfin bezeichnet, ihr Rudel herbei – wie sie gerne ihre Fans nennt – und beginnt mit ihrem Evergreen-Hit „Hips Don’t Lie“.

Das Pop-Up-Konzert schmiss die Kolumbianerin zum Launch ihres neuen Albums „Las Mujeres Ya No Lloran“ – „Frauen weinen nicht mehr“.

Die TSX Stage hatte der US-Rapper Post Malone im Juli vergangenen Jahres eingeweiht. Den DooH-Screen gab es schon vorher. Seitdem wird die Bühne gerne für genau solche Launch- oder Pop-up-Shows genutzt.

