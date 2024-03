Hisense hatte vor einigen Wochen seine eigene CMS-Plattform vorgestellt. Genau wie Samsungs VXT folgt „Visioninfo“ dem Marktplatz-Ansatz. Visioninfo bietet nicht nur proprietäre Content-Management- und Remote-Device-Management-Funktionen, aber auch Zugang zu den Lösungen von ISVs wie Deneva oder Teamviewer. Das Angebot soll dem chinesischen Hersteller helfen, sich im europäischen B2B-Markt zu etablieren. invidis fragte Hisense nach den Details zum neuen Software-Angebot.

Visioninfo ist eine cloudbasierte Plattform, die auf den Servern von AWS in Frankfurt gehostet ist. Damit will Hisense seinen Kunden die IT-Security-Bedenken nehmen, mit denen man als chinesischer Anbieter in Europa konfrontiert ist. Alternativ ist Visioninfo ist auch als On-Premise-Version verfügbar.

Das proprietäre CMS ist eine Allrounder-Lösung, die alle Hauptaufgaben eines klassischen CMS erfüllt. Für Kunden, die eine Enterprise- oder Speziallösung benötigen, gibt es den Marktplatz. Derzeit zu finden sind hier beispielsweise etablierte, unabhängige CMS-Plattformen wie Nowsignage oder Deneva, die Remote-Access-Lösung Teamviewer sowie die auf QSR spezialisierte Plattform M4B. Weitere Software-Partner sind Edu Control, Jade, Otrum und Image Media. Über APIs soll jeder CMS-Anbieter seine Lösung integrieren können.

Hisense setzt stark auf dieses bunte Portfolio an Lösungen und die Integrationsfähigkeit seiner Plattform. Ein weiteres Merkmal von Visioninfo sollen die RDM-Funktionen sein, die laut Hisense dem Enterprise-Level entsprechen. Die dritte Säule der Plattform ist Daten-Management: Neben dem CMS und RDM findet man auf Visioninfo auch Analytics- und Reporting-Dashboards.

Visioninfo ist als SaaS-Angebot entwickelt – wie andere Hardware-Hersteller schließt sich Hisense damit einem großen Trend an: Mit den wiederkehrenden Einnahmen will man die geringer werdenden Hardware-Margen aufpolstern. Derzeit gibt es eine Testlizenz für 6 Monate, die für eine Flotte von 60 Screens ausreicht. Danach wird sich die jährliche Lizenzgebühr an der Anzahl der Screens im Netzwerk orientieren.

