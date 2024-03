Hisense zählt zu den Digital Signage-Anbietern der zweiten Reihe mit dem breitesten Angebot an Visual Solutions. Aus invidis-Sicht ein Hersteller, dem der Sprung in die erste Liga zuzutrauen ist. Im Consumergeschäft sind die Chinesen bereits der weltweit zweitgrößte TV-Hersteller, und auch bei Haushaltsgeräten ist Hisense nach der Übernahme von Gorenje in Europa stark aufgestellt.

Im B2B-Geschäft dagegen – insbesondere bei Digital Signage – ist Hisense bisher meistens noch nicht erste Wahl für Integratoren und Endkunden. In der B2B-Öffentlichkeit nimmt man Hisense meistens nur mit LED-Stadionprojekten auf Schalke oder bei PSG in Paris wahr.

Doch im europäischen Headoffice in Amsterdam legt man großen Wert auf das breite Produktportfolio mit professionellen Displays (Android SoC) und zunehmend auch LED. Aber das für B2B notwendige Partner-Ökosystem ist bisher noch nicht mit den Anbietern der Topliga vergleichbar.

Visioninfo bietet CMS und RDM

Das soll sich nun mit der eigenen Digital Signage-Plattform Visioninfo ändern, von der zuerst unser Content-Partner Sixteen-Nine berichtete. Visioninfo soll laut Hisense eine moderne Cloud-basierte Plattform mit CMS und Remote Device-Funktionalitäten sein. Auffallend ist der RDM-Fokus der offensichtlich neuentwickelten Plattform.

Ähnlich wie Samsung mit VXT könnte Hisense mit Visioninfo insbesondere Digital Signage-unerfahrene IT-Integratoren ansprechen, die bisher über noch keine präferierte Digital Signage CMS-Plattform verfügen. Auf dem Papier (Download) klingt Visioninfo wie eine interessante Alternative zu bestehenden Marktangeboten, doch erst ein Test im Rahmen des invidis Software Compass wird zeigen, ob die Plattform auch für Europa sinnvoll einsetzbar ist. Wir bleiben dran.

