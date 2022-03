In der Consumer-Branche ist Hisense bereits eine Macht. Ob TV oder Haushaltsgeräte (der slowenische Hersteller Gorenje wurde von Hisense übernommen) – Hisense und seinen Marken sind fest etabliert. Im B2B Segment war bis Anfang 2021 wenig von Hisense zu sehen – Ausnahme war das Sponsorship bei Schalke inklusive großer Videowalls in der Veltins-Arena.

Seit einem Jahr setzen die Hisense Visual Solution Strategen in der Zentrale in Qingdao, besser bekannt in Deutschland als Tsingtao und nur eine Flugstunde von Seoul entfernt, konsequent auf den Markt für professionelle Displays in Europa. Dazu baut Hisense ein europäisches B2B-Team am Standort München auf.

Hisense ist auf der ISE in Halle 2 vertreten