PMC Commercial Interiors, ein Büro für kommerzielles Innendesign, integrierte Avocor-Displays im neuen Experience Center am Sitz in Charlotte, North Carolina. Die Screens nutzt der Dienstleister, um Kunden Konzepte für die Gestaltung ihrer Arbeitsbereiche zu präsentieren. Im Experience Center, kürzlich eröffnet und in Zusammenarbeit mit der hauseigenen Integrationsabteilung A.Visual entwickelt, zeigt PMC, wie Technologie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz unterstützen kann. Die Planung und Realisierung des 13.000 Quadratfuß großen Zentrums begann im Mai 2022 und umfasste die Definition von Zielen, die Gestaltung der Räume und die Auswahl geeigneter Technologien und Inhalte.

Das Zentrum besteht aus einem Empfangsbereich, Huddle-Räumen, Zellenbüros, Work-Pods, Konferenz- und Besprechungsräume sowie Großraumbüros für Führungskräfte. Jeder Bereich ist mit maßgeschneiderten Möbeln und Technologien ausgestattet. Kevin Case, Direktor bei A.Visual, wählte Avocor als Display-Partner des Zentrums aufgrund seiner Vielseitigkeit, Funktionalität und des Supports.

Avocor-Displays werden im Experience Center in den folgenden Bereichen eingesetzt: Ein 21:9-Display der L-Serie ist im Hauptausstellungsraum installiert, um die neuesten Microsoft Teams Room-Funktionen zu demonstrieren und die Vorteile dieses neuen, extrem breiten Bildformats zu zeigen. Ein wandmontiertes 75-Zoll-Display der G-Serie ist mit einer Neat Bar in einem Konferenzraum installiert, der für interaktive Präsentationen und Videokonferenzen eingerichtet ist. In einem Schulungsraum wird ein 55-Zoll-Display der E-Serie mit einem Heckler Cart und einem Mersive Solstice Pod kombiniert, um zu demonstrieren, wie die Technologie interaktive Lern- und Schulungssitzungen verbessern kann.

Damit soll das Experience Center zeigen, wie kommerzielles Innendesign und AV-Technologie von Avocor zusammenarbeiten können, um visuell beeindruckende und technologisch fortschrittliche Räume zu schaffen.

