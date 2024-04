Adidas hat in Stockholm eine Kampagne auf den Weg gebracht, deren Slogan die Herzen von DooH-Verfechtern höher schlagen lässt: The Billboard Run, über die unser Content-Partner Sixteen-Nine berichtete. Mit dem Billboard Run initiierte die Sportmarke am 24. April einen viertägigen Läuferwettbewerb auf den Straßen der skandinavischen Stadt. Die Läufer sprinten von Stele zu Stele – wenn sie die finale Stele erreicht haben, erscheint ihre Zeit auf dem Display. Am 28. April wertet Adidas die schnellsten unter ihnen aus. Die bekommen dann Preise wie Laufschuhe, Marathon-Tickets oder Adidas-Kleidung im Wert von 10.000 Schwedischen Kronen.

Die OoH-Aktion entwickelte Adidas gemeinsam mit Accenture Song. Sie bindet fünf DooH-Stelen von Ocean Outdoor ein – vier davon fungieren als Startpunkte. Über einen QR-Code auf den Displays verbinden sich die Läufer mit ihrem Smartphone. Die App trackt ihre Laufstrecke. Das Ziel-Billboard der Metrostation T-Centralen zeigt dann ihre Laufzeit an, sobald sie wieder den QR-Code scannen.

Die Kampagne erinnert etwas an die 2022 Aktion mit M&C Saatchi, mit der Adidas seine Bluetooth Headphones “Fwd-02 Sport” einführte. Unter dem Slogan „Running Billboards“ hatte Adidas damals den Athleten des Stockholm Run Clubs einen Display-Rucksack auf den Rücken geschnallt und sie durch die Stadt geschickt – eine lustige Aktion, doch die DooH-Branche freut sich darüber, dass die Displays diesmal an Ort und Stele bleiben.

