Ambermedia Karsten Warrink wieder allein an der Spitze

Die Berliner Ambient-Media-Agentur Ambermedia stellt sich strategisch und personell neu auf. Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter Karsten Warrink übernimmt die strategische Leitung ab sofort wieder allein. Geschäftsführer Marius Huinink verlässt das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben in der Media-Branche zu widmen.

Gleichzeitig werden Vice Manager Daniela Necas und Senior Campaign Manager David Reiter künftig zusätzliche Verantwortung in der operativen Leitung übernehmen.

Karsten Warrink sagt: „Ich danke Marius für sein großes Engagement in den vergangenen fünf Jahren als Geschäftsführer. Er hat einen maßgeblichen Anteil an unserer erfolgreichen Entwicklung. Ich freue mich, dass wir seine Nachfolge mit bewährten Kräften aus den eigenen Reihen organisieren konnten. Mit Daniela und David sind wir auch für die weitere Entwicklung der Agentur bestens aufgestellt.“

Zusätzlich zur neuen Führungsstruktur richtet sich Ambermedia, das nach eigenen Angaben über das größte Mobile-DooH-Angebot auf unter anderem Elektrofahrzeugen verfügt, auch strategisch neu aus. Die Agentur wird künftig enger mit seinen Schwester-Agenturen Jubelkind und Supergreen zusammenarbeiten. Mit der Agentur für Kooperationsmarketing Jubelkind arbeitet Ambermedia bereits seit Jahren zusammen. Das Unternehmen entwickelt Werbekooperationen auf Markenverpackungen, im Einzelhandel oder im Kontext von Events. Karsten Warrink ist dort CMO und Gesellschafter. Zu den Jubelkind-Kunden zählen FMCG-Marken, Handelsketten und Filmverleiher.

„Die Angebote von Ambermedia und Jubelkind haben sich schon immer sehr gut und komplementär ergänzt. Mit dem systematischen Ausbau unserer Zusammenarbeit können wir unseren Kunden künftig einen deutlichen Mehrwert liefern“, erklärt Karsten Warrink.

Supergreen, ebenfalls von Karsten Warrink 2023 gegründet, hat sich auf nachhaltige Logistik-Lösungen in urbanen Räumen spezialisiert. Das Unternehmen liefert Bio-Ware und andere Produkte mit Elektrofahrrädern in Berlin aus. In Zukunft soll die Supergreen-Rad-Flotte mit LED-Bildschirmen ausgestattet werden. Diese Werbeflächen werden künftig von Ambermedia vermarktet.