Kontron erweitert sein Portfolio um das OSM-S I-MX93 mit Dual Core Arm Cortex-A55 @1,7 GHz sowie einem 250 MHz Cortex®-M33 Echtzeit Co-Prozessor mit bis zu 2 Gigabyte LPDDR4-RAM und bis zu 512 Gigabyte EMMC. Das direkt auflötbare Modul lässt sich maschinell bestücken, testen und programmieren.

Das System-on-Module ist mit zwei CAN- und zwei Ethernet-Schnittstellen insbesondere für Gateways und alle Bereiche der industriellen Automatisierung geeignet. Die Arm-basierte Neural Processing Unit Ethos U-65 Micro ermöglicht die Beschleunigung neuronaler Netzwerke in leistungsstarken Embedded-Geräten. Sie eignet sich für die Anwendung in Machine Vision oder intelligenten Energie-Management-Systemen. Die Micro-NPU bietet eine Rechenleistung bis in den Bereich von 0,5 TOPS.

Bei der Edgelock Secure Enclave handelt es sich um ein vorkonfiguriertes und autonomes Sicherheitssubsystem, das hardwareseitig für die Realisierung aktueller Sicherheitsfunktionen vorgesehen ist. Einsatz findet dieses Sicherheitssystem im Umfeld von IOT-Anwendungen wie beispielsweise Smart City, Smart Building und Edge Computing.

Das Produkt wurde für das Einstiegssegment entwickelt und verfügt über Baugröße von 30 x 30 Millimetern. Es stellt neben der seriellen Display-Schnittstelle MIPI DSI mit vier Lanes eine MIPI CSI Kameraschnittstelle mit zwei Lanes bereit. Kamerasysteme lassen sich alternativ auch über LAN oder USB anschließen. Für die beschleunigte Verarbeitung anfallender Bilddaten kann die Grafikeinheit Arm Neon verwendet werden. Durch den Einsatz von Inline ECC beim LPDDR4 RAM werden kostengünstig fehlerhafte Daten im Hauptspeicher erkannt und korrigiert, so dass neben der Datensicherheit auch die Datenkorrektheit sichergestellt wird.

Zeitkritische industrielle Anwendungen sind mit dem Echtzeit-Co-Prozessor Arm Cortex-M33 @250 MHz einfach zu realisieren. Die beiden CAN-FD-Schnittstellen sowie zwei GbE LAN Schnittstellen ermöglichen eine rasche und sichere Kommunikation. Zur Unterstützung des Time Sensitive Networking Standard (TSN) für Echtzeit-Datenübertragung steht einer der LAN-Ports bereit.

Erste Kundenmuster sind in dritten Quartal 2024 verfügbar.