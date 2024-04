Sony erweitert sein Angebot professioneller Displays: Neu ist ein Großformat-Flaggschiff mit „Deep-Black Non-Glare“-Beschichtung, das FW-BZ53L in 98-Zoll. Als Alternative für kommerzielle Umgebungen bietet Sony das 98-Zoll-Modell der FW-BZ30L-Serie jetzt auch in Europa an. Als dritte Ergänzung kommen die FWD-Tuner-Modellen Bravia 7, Bravia 8 und Bravia 9 mit dreijährigem Pro-Prime-Support-Paket auf den Markt.

Das BZ53L in 98 Zoll ist das neueste Angebot von Sony, das mit der „Deep-Black Non-Glare“ – der Kombination eines Low-Reflection- und eines Anti-Glare-Filters –ausgestattet ist. Es ergänzt die bestehende BZ40L-Reihe mit ihren 55- bis 85-Zoll-Modellen für den Einsatz im Einzelhandel, in Unternehmen und in Bildungseinrichtungen.

Die Deep-Black Non-Glare-Beschichtung soll für geringe Reflexion, hohen Kontrast und präzise Bilder sorgen. Damit eignen sich die Serien BZ53L und BZ40L laut Sony für Digital Signage in hellen Umgebungen oder mit direkter Beleuchtung – etwa in großen Verkaufs- und Ausstellungsräumen, in Foyers sowie in Konferenz- und Hörsälen. Hier steigt die Nachfrage laut Bravia-Produktmanager Christopher Mullins immer noch an, weil Unternehmen und Bildungseinrichtungen weiterhin in Technologien investieren, die zeitgemäßes Lernen, Arbeiten und Einkaufen ermöglichen.

Zu den weiteren Merkmalen der FW-98BZ53L-Serie gehört ein Haze-Level von 47 Prozent, eine lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, eine Helligkeit von 780 Nits, ein 4K/120-Hz-Panel, eine „XR Triluminos Pro“-Farbverbesserung und Unterstützung für den 24/7-Betrieb.

Die neuen Tuner-Modelle Bravia 7 (FWD-XR70), 8 (FWD-XR80) und 9 (FWD-XR90) bieten die laut Sony bisher beste Helligkeits- und Tonqualität des Herstellers. Außerdem sollen sie sich durch ein erweitertes Farbvolumen und klare Schattendetails in dunklen Szenen auszeichnen. Diese Modelle eignen sich nach Angaben von Sony für Heimkino-Installationen und kommen mit einem Pro-Prime-Support-Paket. Das bietet Kunden, die an High-End-Displays für zuhause interessiert sind, in den ersten drei Jahren nach der Installation professionellen Support.