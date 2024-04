Der multinationale Gesundheitskonzern Fresenius mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe ist nicht nur einer der größten privaten Krankenhausbetreiber des Landes, sondern hat sich auch auf die Bereiche Bio-Pharma und Medtech spezialisiert. Um sein Know-how weiter zu verbreiten, richtete sich der Konzern ein eigenes Aufnahme-Studio, das EK3 Webcast Studio, ein, das als virtuelle Kulisse für Webcasts, Live-Streaming und hauseigene Postproduktion genutzt wird. Fresenius-Mitarbeiter können das Studio für die Erstellung von Inhalten buchen, um diese innerhalb der Unternehmensbereiche oder extern zu verbreiten.

Die Erstellung des Studio wurde ausgeschrieben, der Integrator Mevis.tv gewann den Zuschlag und arbeitete mit einem lokalen Schreiner zusammen, um ein flexibles Studiokonzept zu entwerfen, welches zwei Rückwände, eine mit versenkter LED-Videowand und eine mit Greenscreen umfasste. Außerdem wurden Möbel, einschließlich Moderatorenpult, Deckenbeleuchtung und LED-Beleuchtungsstreifen, mit ausreichend Platz für die Kameraausrüstung und das Produktionsteam integriert.

In Bezug auf die LED-Videowand wandte sich Mevis.tv an Peerless-AV. Aufgrund von Trägern und Beleuchtungsschienen kam eine an der Decke montierte Struktur nicht in Frage. Peerless-AV schlug eine freistehende Halterung vor, die am Boden befestigt wurde, wobei die nivellierbaren Füße mit dem Beton-Doppelboden verschraubt wurden.

Engen Zeitplan eingehalten

Es war viel Planung erforderlich, um sicherzustellen, dass das Montagesystem stabil genug ist, um das hohe Gewicht der LED-Wand zu tragen. „Peerless-AV war von Anfang an davon überzeugt, dass sein freistehendes System die Erwartungen erfüllen würde“, sagt Pascal Saputra, Projektleiter bei Mevis.tv. „Das schwierigste Hindernis war der enge Zeitplan, den Fresenius vorgegeben hatte. Die Beschaffung von AV-Produkten innerhalb kurzer Zeiträume war in den letzten Jahren eine Herausforderung, sodass die Tatsache, dass Peerless-AV-das Projekt in kürzester Zeit, planen, zeichnen, produzieren und liefern konnte, dabei ein entscheidender Faktor war.“

Zunächst wurden von Mevis.tv die Ausschnitte für den Doppelboden nach den Planungsunterlagen von Peerless-AV an das zuständige Gewerk übermittelt. Danach wurde die Montageunterkonstruktion gebaut und die LED-Cabinets ohne Module installiert. Erst als die Holzwände um die Videowand herum aufgebaut, die LED-Lichtbänder installiert und der Raum staubfrei war, wurden die filigranen Module montiert und in einem letzten Schritt die LED-Wand final kalibriert.

Peerless-AV entwarf, fertigte und lieferte eine LED-Montagelösung der Kitted+-Serie, bestehend aus einer im Boden verschraubten Unterkonstruktion und einem Montagesystem mit speziellen Adaptern zur Unterstützung von Unilumin Upanel II mit 1,2 Millimetern Pixelabstand. Die 8×7-Wandkonfiguration hatte Abmessungen von 4,8 x 2,4 Metern.

Kameras für 4K-Aufnahmen

„Es war ein großartiges Projekt, an dem wir beteiligt waren, denn es erforderte ein Unterbau- und Montagesystem mit hoher Flexibilität und präziser Anpassung bei der Montage“, sagte Michael Möller, Senior Sales Manager, Deutschland, Peerless-AV. „Die Kompatibilität unseres Montagesystems mit den Unilumin-Modulen bedeutete auch, dass die gesamte Installation für Pascal Saputra und das Mevis.tv-Integrationsteam reibungslos und unkompliziert verlief.“

Zusätzlich zur LED-Videowall spezifizierte Mevis.tv drei Panasonic AW-UE100 PTZ-Kameras für das Studio. Diese Kameras unterstützen 4K-Aufnahmen mit 60p/50p, 12G-SDI-Ausgang und IP-Übertragungsprotokolle wie NDI und SRT. Die strategische Platzierung der Kameras ermöglichte eine vielseitige Nutzung des Studios, während Sennheiser-Deckenmikrofone für eine klare Stimmen und Geräuschreduzierung sorgen. Motorisierte Deckenleuchten gewährleisteten eine optimale Beleuchtung der Moderatoren während der Dreharbeiten.

Das gesamte Projekt wird im Kontrollraum an der Seite des Studios mit einer auf Extron basierenden Hardware und Vmix-Pro-Software gesteuert. Darüber hinaus ermöglichen zwei in den Moderationstisch eingebaute Touchscreens die Auswahl von Inhalten per Drag & Drop, die auf der LED-Wand dahinter gezeigt werden sollen.