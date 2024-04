In Cannes findet von 17. bis 21. Juni wieder das internationale Werbe- und Marketingfestival, die Cannes Lions, statt. Der deutsche Festivalrepräsentant Weischer entsendet 12 junge Talente zum Young-Lions-Nachwuchswettbewerb des Festivals. Sie wurden im Vorfeld von einer Jury zu den begabtesten Nachwuchskreativen Deutschlands ernannt.

Die Youngster müssen in Cannes ein echtes, ihnen nicht bekanntes Kundenbriefing für eine gemeinnützige Organisation innerhalb von nur 24 Stunden umsetzen. Insgesamt treten rund 70 Länder bei der Young Lions Competition gegeneinander an, um am Ende als weltbeste Nachwuchskreative ausgezeichnet zu werden.

Für das Team Germany 2024 konnten sich folgende Talente qualifizieren:

Design: Louis Ziemke und Mike Dziambor von loved

Film: Inna Tabachenko und Lisa Glonti von BBDO

Print: Martin Keipert und Michael Yousaf von Scholz & Friends

Media: Alice Tarantin und Lena Handel von Mediaplus Group

PR: Timo Zwiesigk und Diogo Brandao von HeimatTBWA\

Digital: Antonia Backert und Lennart Tewes von Accenture Song

Am 16. Mai bereitet sich das Team Germany im digitalen Bootcamp mit Branchengrößen wie Diana Sukopp, Sascha Hanke von Häppy, Christian Doering, Susanne Grundmann der Omnicom Media Group und Eugenia Lagemann von Fischer Appelt auf den Wettbewerb vor.

Weischer hatte die besten Teams nach ihrer Bewerbung in sein Hamburger Office eingeladen. Dort mussten sie unter Wettbewerbsbedingungen innerhalb von 24 Stunden (48 Stunden bei in der Kategorie Film) ein bis dahin unbekanntes Briefing für die Marken Bitburger, Kleinanzeigen, Fielmann, Goodlife Company, Rügenwalder und Gut Haidehof umsetzen. Eine Fachjury entschied anschließend, welche Teilnehmer in das deutsche Young-Lions-Team einziehen.

Moritz Weischer, Chief Marketing Officer Weischer, sagt: „Schon im nationalen Wettbewerb hat der Jahrgang gezeigt, worauf sich die Konkurrenz gefasst machen kann. Ich bin davon überzeugt, dass unsere deutschen Talente dieses Jahr erneut Medaillen nach Hause bringen werden.“

Für Nachwuchskräfte der Marketing-Branche bieten die Young Lions die Möglichkeit, ihr Können auf internationaler Bühne zu beweisen und wichtige Kontakte zu schöpfen, wie Jury-Mitglied Christian Rentschler, Executive Creative Director Accenture Song, betont.

