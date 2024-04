On Running wurde 2010 gegründet und ist ein Schweizer Sportschuh- und Performance-Sportbekleidungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich und einem US-Hauptsitz in Portland, Oregon. Als Teil seiner Entwicklung wollte das Unternehmen vor kurzem seine Konferenzraumtechnologie in einigen seiner Hauptniederlassungen aufrüsten. In Zusammenarbeit mit seinem audiovisuellen Technologiepartner AVI Systems konnte On Running sich für das Series One Board 65 von Avocor entscheiden, ein erstklassiges All-in-One-Touchscreen-Gerät von Google Meet für die lokale und internationale Teamzusammenarbeit.

Für On Runnung fungierte AVI Systems als Technologiepartner. Als regionale Geschäftseinheit von GPA verfügt AVI Systems über globale Beziehungen zu Systemintegratoren an Standorten auf der ganzen Welt. Der Partner in Zürich hatte mit On Running an einem AV-Upgrade im Büro der Marke in der Stadt zusammengearbeitet. Google Meet ist die unternehmensweite Videokonferenzplattform von On Running, und das interne Team hatte sich für das Series One Board 65 von Avocor als interaktives Display der Wahl entschieden. Als die Büros in New York und Portland einen ähnlichen Prozess durchliefen, wurde ebenfalls das Board 65 ausgewählt.

Installation an drei Standorten

Techniker von AVI installierten das Board 65 in Besprechungsräumen an jedem Standort. „Wir veranstalten häufig große Meetings mit Teilnehmern aus aller Welt und waren auf der Suche nach einer neuen Bildschirmlösung für Meetingräume, die eine stabile und benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht, ohne dass eine ständige Überwachung oder Neukonfiguration erforderlich ist“, erklärt Spencer Boyle, IT Desk Service Manager bei On Running. „Die Board 65-Geräte sind mobil – auf Wagen – und lassen sich leicht einrichten, verwenden und reinigen. Die Integration mit Google Meet macht es für unsere Teams einfach, Videokonferenzen und Anrufe zu starten und daran teilzunehmen. Kurz gesagt, durch die komfortable Nutzung von Collaboration-Tools haben sie die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter wirklich verbessert.“ Ein Beispiel dafür ist das Marketingteam von On Running, das eine Townhalls veranstaltete und einem globalen Publikum ohne zusätzliche Unterstützung durch die IT-Abteilung von On Running interaktive Inhalte präsentieren konnte.

Mike Elliott, Senior Account Manager bei AVI Systems, kommentiert: „Als wir die Installationen in New York und Portland durchführten, arbeiteten wir nach den von der Genfer Niederlassung vorgegebenen Projektstandards und achteten gleichzeitig darauf, die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Standorte zu verstehen. Die Avocor Series One Displays haben alle Anforderungen der Beteiligten erfüllt und die Erwartungen übertroffen.“