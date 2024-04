Spo-Comm stellt den Mini-PC Core 3 als Nachfolger des Core 2 vor. Er eignet sich für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Digital Signage und der Industrie – auch bei beengten Platzverhältnissen.

Das Gehäuse mit Maßen von 36 x 147 x 165 Millimetern beherbergt einen Intel Core i3-N305-Prozessor mit 8 Efficiency Cores mit maximal 3,8 Gigahertz. Unterstützt wird dieser von bis zu 32 Gigabyte DDR5 RAM und einer bis zu 2 TB großen M.2 NVMe SSD sowie der integrierten Intel UHD-Grafikeinheit. Dank der zwei Displayport 1.4a Ports – optional ein zusätzlicher via USB C – lassen sich Inhalte in einer Auflösung von 4K bei 60 Hertz auf 3 Screens gleichzeitig darstellen.

Der Temperaturbereich liegt zwischen 0 und +60 Grad Celsius. Für indsustrielle Anwendungen stehen auch zwei Lan-Ports sowie ein Com RS232/422/485-Anschluss zur Verfügung.

Neben zwei Audioanschlüssen – Mic-in und Line-Out – und einem USB 3.2 Gen1 auf dem Frontpanel befinden sich auf der Rückseite vier weitere USB-Ports – zweimal 3.2 Gen2, zweimal 3.2 Gen1. Der Core 3 lässt sich optional mit Windows 11 Professional, Windows 10 IOT und Ubuntu ausstatten. Auch die Option für Wifi besteht. Aus diesem Grund lässt sich der Mini-PC auch als Thin Client einsetzen. Der Core 3 ist ab sofort erhältlich.