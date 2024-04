DooH Walldecaux schließt Inventar an Google-DSP an

Ab sofort steht Werbungtreibenden international eine weitere Option zur Buchung von digitalen Werbeflächen von Walldecaux zur Verfügung: Der Außenwerber hat sein DooH-Inventar in die Google-DSP Display & Video 360 integriert. Dadurch können Kunden in Echtzeit und datenoptimiert ihre Kampagnen automatisiert in Deutschland buchen.

Mit der Anbindung an Display & Video 360 von Google sind Non-guaranteed Deals mit Pre-Targeting aktivierbar. Zudem soll es nun noch einfacher sein, Omnichannel-Kampagnen zu buchen und durchzuführen.

Über Googles Display & Video 360 und Viooh sind neben WallDecaux in Deutschland international 16 weitere Länder durch die JC-Decaux-Präsenz buchbar.

„Außenwerbung relevanter Kanal“

Björn Wendler, Director Digital & Programmatic bei Walldecaux, sagt: „Google Display & Video 360 ist im Bereich der digitalen Werbung „The One and Only“-Plattform für viele Werbekunden und Agenturen. Daher freuen wir uns sehr, dass DV360 nun bei unserer SSP Viooh integriert ist und für viele Kunden es noch einfacher wird, DooH-Kampagnen programmatisch umzusetzen.“

Karsten Müller, Head of Display & Video 360 Media Sales, Central Europe, ergänzt: „Außenwerbung ist ein relevanter Kanal für Werbetreibende, der an Bedeutung gewonnen hat. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Walldecaux, um Kunden zusätzliche Premium Digital-out-of-Home-Werbeflächen auf Display & Video 360 anbieten zu können. In Kombination mit anderen digitalen Kanälen auf unserer Plattform können Werbetreibende ihre Zielgruppen ab sofort noch effizienter erreichen.“

Das Angebot von Walldecaux ist seit 2020 programmatisch über die Viooh-SSP buchbar, womit der Außenwerber laut eigener Aussage Pionier innerhalb der JC-Decaux-Gruppe war.