Die besten OoH-Kampagnen inspirieren und informieren – manchmal subtil, manchmal laut. Greenpeace UK entschied sich für seine Kampagne in der Woche des Earth Days für die zweite Variante: Mahnend prangt von Großbritanniens größten DooH-Screens diese Woche die Zahl 1,7 Milliarden. Sie ist das Ergebnis der Studie The Big Plastic Count 2024, an der sich 225.000 Bürger beteiligten. Sie bezieht sich auf die Anzahl an Plastikstücken, die in der UK wöchentlich im Mülleimer landen.

Die DooH-Kampagne ist Teil des jährlichen Drops-in-the-Ocean-Programms von Ocean Outdoor, in dessen Rahmen der Außenwerber seine Werbeflächen an Organisationen vergebibt, die für die Umwelt und gegen den Klimawandel kämpfen. Sie ist eine Kooperation zwischen Greenpeace UK und Everyday Plastic. Zeitlich fällt die Aktion nicht nur mit dem Earth Day am 22. April zusammen, sondern auch mit den Gesprächen über den Globalen Plastikvertrag vom 23. bis 29. April.

Die DooH-Sujets kombinieren die Ergebnisse der Umfrage mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, eine E-Mail an ihre Abgeordneten zu schreiben und eine Reduzierung der Plastikproduktion zu fordern. Sie wurden vom Design- und Produktionsstudio Friends of Mine Studio erstellt und erscheinen auf Ocean-Outdoor-Screens in Birmingham, Liverpool, London, Manchester, Newcastle und Nottingham.

