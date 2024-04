Vor dem Start in die 2024-Saison erneuerte der Europa-Park in Rust sein Netzwerk an digitalen Outdoor-Kiosken, die Besucher informieren und auf die richtigen Wege leiten soll. Für das Projekt zeichnete das slowenische Unternehmen Infinitus verantwortlich, mit dem der Europa-Park seit 2016 zusammenarbeitet. Dabei kamen sowohl Kioske mit 75-Zoll-Screen, die freistehend im Hochformat installiert wurden, als auch 32-Zoll-Screen im Hochformat für die Wandmontage zum Einsatz.

Alle stammen aus der Infinitus-Produktserie Imotion Flow. Jeder Kiosk wurde an die verschiedenen Themen innerhalb des Parks angepasst.

Als Highlight stechen zwei 75-Zoll-Installationen mit mehr als 4 Metern ins Auge, die aufwendig verziert und ausgestattet wurden, unter anderem mit einer großen Analog-Uhr, Lautsprechern, einer USB-Kamera und Wifi-Antennen.

Dabei sind die Konstrukte mit je drei 75-Zoll-Highbrightness-Screens ausgestattet, von denen der mittlere über eine Touchfunktion verfügt. Die Kiosks selbst verfügen über IP56- und IK10-Schutz, und verschicken remote selbstständig Wartungsaufrufe und Ausfallmeldungen.

Die Kioske wurden Mitte März installiert und Ende März in Betrieb genommen.

