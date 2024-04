Auf der Eurocis 2024 präsentierte Eyefactive seine Ominchannel-Lösungen mit verschiedenen Partnern. Unter anderem zeigte das Unternehmen einen PCAP-Multitouchscreen mit Optical Bonding und 55 Zoll Bildschirmdiagonale auf dem Stand von Pyramid Computer. Der Screen verfügt laut Eyefactive über eine hohe Helligkeit und Technologien zur Objekterkennung.

Ergänzend dazu wurde am Stand von Extenda Retail und Diz Kiosk die Shopping-Assistant-App vorgestellt. Die App bietet Einzelhändlern eine Reihe von Funktionen wie Omnichannel-Integration, Ausgleich von Personalmangel, erweiterte Produktpalette und mehr.

„Das Kundenerlebnis ist das Herzstück von allem, was wir bei eyefactive tun. Wir glauben, dass unsere Lösungen Einzelhändler in die Lage versetzen, immersive und personalisierte Erlebnisse zu schaffen, die einen bleibenden Eindruck beim Kunden hinterlassen. Durch die nahtlose Integration digitaler Innovationen in traditionelle Einzelhandels-Umgebungen wollen wir die Kundenbindung erhöhen, den Umsatz steigern und letztlich das Einkaufserlebnis neu definieren.“, sagt Johannes Ryks, CEO bei Eyefactive.