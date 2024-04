Fan-Experience in Miami The Messi Moment

Was sonst für große Fußballvereine (wie den FC Bayern) reserviert ist, schafft Lionel Messi im Alleingang: Der Fußball-Legende ist in seiner derzeitigen Heimat Miami eine komplette Event-Location gewidmet. The Messi Experience besteht aus 9 Räumen, die mit dynamischen Multimedia-Inhalten und interaktiven Spielen ausgestattet ist.

Die Experience öffnete am 25. April im The Hangar at Regatta Harbour in Miami. Hinter der Attraktion stehen Primo Entertainment und die Moment Factory, die für immersive Content-Projekte auf der ganzen Welt bekannt ist.

Durch die Experience sollen Fans einen neuen Zugang zu ihrem Idol bekommen. Unter anderem können sie mit immersiver Unterstützung an Bord eines offenen Busses gehen, um die argentinische Siegerparade zur WM 2022 mitzuerleben, Messis Elternhaus zu erkunden, das Camp Nou zu besuchen, an Fußballherausforderungen teilzunehmen und ein ikonisches Selfie mit Messi selbst zu machen.

Komplett mit Fanshop

Lionel Messi selbst sagte zu dem Projekt.“Ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein, das es den Fans ermöglicht, meinen Weg auf und neben dem Spielfeld näher kennenzulernen. Während meiner gesamten Karriere habe ich immer danach gestrebt, die Menschen durch meine Leidenschaft für den Fußball zu inspirieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Diese Erfahrung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die denkwürdigsten Momente noch einmal zu erleben und die Emotionen zu spüren, die meinen Weg geprägt haben“,

Natürlich wird es auch einen Shop geben, wo diverse Merch-Produkte zu erwerben sind – aller Voraussicht nach vor allem die Argentinien- und Miami-Trikots des Superstars.

