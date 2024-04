Der deutsche Werbemarkt ist im Aufwind. Nielsen errechnete in den ersten drei Monaten ein Plus von 11,4 Prozent. Besonders die Out-of-Home Branche verzeichnet mit 22,1 Prozent Zuwachs ein überdurchschnittliches Wachstum. Das hat auch auf die Flughafenwerbung einen positiven Effekt.

Vom Boom der Außenwerbung 2023 profitiert auch die Flughafenwerbung. Das ergaben Umfragen zum Thema Bleisure-Reisen und Werbewirkung am Flughafen, die von Travelpinion im Auftrag von Media Frankfurt durchgeführt wurden.

Vor allem die Bleisure-Reisen – oder auch Workation genannt – würden für die Werbeindustrie großes Potenzial bieten. Kaufkräftige Reisende wie Vorstände, Abteilungsleiter oder Manager sind sowohl dienstlich als auch privat an Flughäfen anzutreffen und entspannter und vorfreudiger als bei reinen Geschäftsreisen, so die Erkenntnis der Studie. Dies fördere auch die Offenheit für Werbung und Produktinteressen in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Reisewerbung, B2B-Produkte, Mietwagen, Unterhaltungselektronik, Finanzen oder Mode/Armbanduhren. So zeigten zum Beispiel 67 Prozent der Bleisure-Reisenden Interesse an Produkten, die mit ihrem Beruf zusammenhängen, während es bei reinen Geschäftsreisenden nur 51 Prozent waren.

Umfrage im Herbst 2023

Die Umfragen zum Thema Bleisure-Reisen und Werbewirkung am Flughafen wurden im Herbst 2023 auf Basis einer Quotenstichprobe aus dem Travelpinion-Panel entsprechend der Struktur des Flughafenpublikums durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung konnten nun mit einer weiteren Studie im März 2024 ebenfalls über Travelpinion untermauert und differenziert werden.

Alexandra Karim, Team Lead Data & Customer Insights bei Media Frankfurt, erläutert: „Die Ergebnisse der Studie und der implizite Assoziationstest untermauern, dass maßgeschneiderte Kampagnen, die an die Zielgruppe der Business Decision-Makers angepasst sind, die positive Stimmungslage nutzen können, um das volle Werbepotenzial auszuschöpfen.“

