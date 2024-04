Das Regal-Kino am New Yorker Times Square feierte die Premiere des neuen „Ghostbusters: Frozen Empires“ mit einer interaktiven Experience auf einem seiner Digital Signage-Screens. Der Requisitenbauer des Kinos, Jonathan Douglas, baute mit seinem Team die Neutrona Wand nach, dem Protonen-Blaster der Ghostbuster-Serie. In die bauten die Entwickler einen Gaming Controller ein und verknüpften ihn mit der LED-Wand, die auf der Fassade des Kino-Komplexes zum Times Square zeigt. Für diese Hochformat-LED-Wand entwickelten sie ein Videospiel, in dem die Fans mit dem Protonen-Blaster auf Geister schießen konnten.

Wie die überlebensgroße Ghostbuster-Experience entstand, zeigt Jonathan Douglas in einem BTS-Video. Er zeigt den Fans, wie er und sein Team die Neutrona Wand mit dem 3D-Drucker bauten und das Spiel dann in die Videowand integrierten. Das ganze Event war von den Mitgliedern der Fan-Franchise-Gruppe NYC Ghostbusters unterstützt.

Eine ähnliche Gaming-Experience auf dem Times Suare führte kürzlich erst Coca-Cola durch: Für sechs Stunden hatte der Getränkekonzern die Öffentlichkeit eingeladen, das Retro-Arcade-Spiel Pong auf einem der LED-Screens zu spielen: