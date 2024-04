Die OLED Evo-TVs aus dem aktuellen Line-Up von LG sind mit einem Label von Carbon Trust für die Reduzierung von CO2-Emissionen entlang der Produktion und der Nutzung zertifiziert worden. Die Reduzierung gilt für die 77-, 65- und 55-Zoll-Modelle der LG OLED Evo G4-Serie. Darüber hinaus haben die Modelle zum vierten Mal in Folge die Umweltauszeichnung3 der Société Générale de Surveillance SA (SGS) erhalten.

Die Auszeichnung des Carbon Trust bezieht sich nicht auf den aktuellen Wert an sich, sondern setzt ihn in Beziehung zu den CO2-Emissionen der Vorgängermodelle. Dadurch wird dokumentiert, dass eine Verbesserung innerhalb des Produktportfolios stattgefunden hat.

Des Weiteren hebt LG seine weiteren Auszeichnungen hervor: Zum Beispiel wurde das Unternehmen zum zwölften Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen und erhielt für seine ESG-Initiativen im vergangenen Jahr die vierte aufeinanderfolgende „A-Bewertung“ von Morgan Stanley Capital International.

Green Signage-Zertifikate immer wichtiger

Nachhaltigkeit wird nicht nur im Consumer-Bereich, sondern auch auch für die Digital Signage-Industrie immer relevanter. Dabei ist es wichtig zu verstehen, was einzelne Zertifikate oder Labels bedeuten und wie sie auf das Ziel, nachhaltiger zu wirtschaften, letztendlich Auswirkungen haben.

In einem ausführlichen Artikel in unserem Green Signage Handbook 2024 widmen wir uns dieser Frage und nehmen die wichtigsten Labels unter die Lupe. Das englischsprachige Handbuch können Sie in unserer Download-Sektion kostenlos herunterladen.

Anzeige