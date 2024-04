Das digitale Pfandschloss Hybridloc brachte Wanzl Anfang des Jahres auf den Markt. Das offene Baustein-Konzept ermöglicht die Entsperrung von Einkaufswagen per App oder NFC, zudem ermöglicht es eine einfache App-Einbindung für weitere Funktionen wie Rabattaktionen. „Dadurch werden die Apps unserer Partner deutlich aufgewertet, da sie ihren Kunden einen weiteren, wichtigen Service digital anbieten können“, erklärt Raphael Ulrich, Product Manager Digital & Electronic Solutions bei Wanzl. Händler erreichen ihre Kunden damit schon vor dem eigentlichen Markteintritt mit passgenauen Angeboten und Bonus-Aktionen über digitale Werbung. Außerdem erhalten Händler wichtige Daten für ihr Einkaufswagenmanagement und zum Einkaufsverhalten ihrer Kunden. Denn jeder einzelne Einkaufswagen kann genau getrackt werden.

In der Praxis getestet und eingeführt hat das System, das übrigens auch noch mit einer Münze funktioniert, erstmals Netto Marken-Discount. Dafür erhielt der Händler den Retail Technology Award Europe 2024 in der Kategorie Best Customer Experience. Wanzl wurde als Technologiepartner ebenfalls ausgezeichnet. Bernd Renzhofer, Geschäftsführer Vertrieb bei Wanzl, erklärt: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestätigt uns einmal mehr als innovativen Lösungsanbieter und Partner für den Handel. Der Einkaufswagen, genauer gesagt das Pfandschloss, ist der erste direkte Kontakt mit der überwiegenden Mehrheit der Kunden im Geschäft. Daher ist es für Händler naheliegend, diesen Prozess funktional in die Customer Journey zu integrieren und den Einkaufswagen als wichtigsten Marktbegleiter des Kunden zu nutzen.“ In der offiziellen Begründung würdigte die Fach-Jury das Konzept „als zukunftsweisende Technologie zur Verbesserung der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit“.

Anzeige