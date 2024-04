Iiyama präsentiert zwei neue Monitore: den G-Master GCB4580DQSN und den Prolite XCB4594DQSN-B1. Beide wurden speziell für die nahtlose Verbindung von Arbeit und Unterhaltung entwickelt und eignen sich sowohl für das Home-Office als auch für das Gaming.

Den Prolite XCB4594DQSN-B1 bezeichnet Iiyama als einen „45 Zoll-Dual-QHD-Multitasking-Hub“. Er liefert detailreiche Bilder, die den Anforderungen professioneller Aufgaben ebenso gerecht werden wie einem visuell immersiven Medienerlebnis. Das 1500R-Curved-VA-Panel verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel und liefert lebendige Farben. Mithilfe von Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung wird die Augenbelastung bei langen Bildschirmsessions minimiert.

Der integrierte KVM-Switch ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Workstations. Darüber hinaus bietet das USB-C-Dock eine Ein-Kabel-Lösung für die Stromversorgung und Datenübertragung der angeschlossenen Geräte.

Genau wie der Prolite XCB4594DQSN-B1 bietet der G-Master GCB4580DQSN eine DQHD-Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln und ein 32:9-Seitenverhältnis sowie eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz und eine Moving Picture Response Time von 0,8 Millisekunden.

Der ultrabreite Formfaktor der Monitore erweitert den visuellen Anwendungsbereich und bietet genügend Platz, um mehrere Programmfenster oder Anwendungen gleichzeitig nebeneinander zu platzieren – ohne dass die Übersichtlichkeit oder Bedienbarkeit leidet.

Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei Iiyama, betont: „Sowohl der Prolite XCB4594DQSN-B1 als auch der G-Master GCB4580DQSN stehen beispielhaft für Iiyamas Engagement, vielseitige Lösungen für den modernen Lifestyle anzubieten. Ob Sie im Office arbeiten oder in Gaming-Abenteuer abtauchen, diese Monitore passen sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse an und bieten eine unvergleichliche Kombination aus Produktivität und Unterhaltung.“