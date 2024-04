It Works Group Targeting-Boost mit Adsquare

Der Datenspezialist Adsquare und die Düsseldorfer OoH-Agentur It Works gehen eine Allianz ein, um die Zielgruppenansprache von OoH weiter zu optimieren. Im Zuge der jetzt verabredeten Partnerschaft stellt Adsquare der Agentur bundesweit Zielgruppenprofile an analogen und digitalen Werbeträgern zur Verfügung. Über ihre Martech-Plattform Locatrics kann It Works Außenwerbung damit nach einzelnen Interessengruppen programmatisch aussteuern und auf diese Weise Streuverluste minimieren.

Effizienteres Audience-Targeting

Technologische Basis der Kooperation ist die Audience-Scoring-Lösung von Adsquare. Die Integration ermöglicht laut It Works ein zielgerichtetes und effizientes Audience Targeting, ohne den Datenschutz dabei zu vernachlässigen. Auf Basis des Bewegungsverhaltens der Passanten sowie ergänzenden Zielgruppen-Insights wie Interessen und Kaufverhalten können damit Vorhersagen über Sichtkontakte einzelner DooH- und OoH-Werbeträger auf Stundenebene gemacht werden. Speziell für den Retail-Bereich bietet das Tool zusätzlich eine Footfall-Measurement-Lösung, indem es die Frequenzen der Passanten bei Out-of-Home-Werbeträgern mit den entsprechenden Ladenbesuchen abgleicht.

„Durch die Vollintegration der Daten in unseren Analyse-, Planungs- und Biddingprozess werden die Ergebnisse auf unserer All-in-one-Plattform Locatrics auf ein neues Level gehoben. Im intermedialen Wettbewerb wird das der gesamten Gattung Außenwerbung einen zusätzlichen Push verleihen“, sagt Lars Kirschke, CPO der It Works Group, über die Zusammenarbeit.

Tom Laband, CEO von Adsquare, betont, dass der Zusammenschluss einen großen Schritt für beide Unternehmen bedeute. „Es ist unser gemeinsames Ziel, die Kampagnen unserer Kunden mit den fortschrittlichsten Technologien und Daten zu stützen, um ihre Werbeeffizienz in der dynamischen Welt der Out-of-Home-Werbung zu maximieren. Wir sehen dies als Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit.“