Letzte Chance Nehmen Sie am invidis-Ranking teil!

Die Rankings und der Market Compass im invidis Jahrbuch sind für unsere zahlreichen Leser ein wichtiger Indikator für die Kräfteverhältnisse am Markt. Dabei veröffentlichen wir, wer die die meisten aktiven Software-Lizenzen hat, wer die größten Digital Signage-Integratoren in einer Region sind und wer die meisten Displays verkaufte.

Doch können nur die Unternehmen sichtbar gemacht werden, die auch teilnehmen. Sie daher an der invidis-Umfrage 2024 teil. Sie dauert nur fünf Minuten, aber Sie haben die Chance, in den Rankings aufzutauchen. Zusätzlich hilft die Umfrage invidis, den Markt besser zu verstehen und genauere Analysen zu erstellen – was wiederum der Industrie als Ganzes hilft. Die Umfrage läuft nur noch bis zum 13. April!

Das invidis Jahrbuch ist die wichtigste Fachpublikation für den globalen Digital Signage-Markt. Es erscheint einmal im Jahr im Rahmen der DSS Europe Konferenz in München, der dieses Jahr am 22. und 23. Mai stattfindet.