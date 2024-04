Elektronikkonzerne haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, sich nach außen als nachhaltige Unternehmen zu positionieren. Seit zwei Jahren sieht man das ganz deutlich an Messeständen, die aus Holz gebaut sind und mit Pflanzen dekoriert sind. Jetzt nimmt LG den kommenden Earth Day am 22. April zum Anlass, um eine Imagekampagne am Epizentrum der Außenwerbung zu schalten: Auf dem Times Square zeigt der koreanische Konzern eine Forced-Perspective-Kampagne, in der bedrohte Tierarten wie der Schneeleopard aus dem Screen zu springen scheinen.

Neben dieser Sonderkampagne in New York gibt es auch im Onlineshop von LG Deutschland eine Aktion zum Earth Day: Auf jedes Haushaltsgerät der Energieeffizienzklasse A, das über den Onlineshop gekauft wird, gibt es diese Woche 10 Prozent Rabatt. Zusätzlich gehen 10 Prozent dieser Verkäufe an die Organisation „Herzenswald Schmitten“. Diese setzt sich für den Naturschutz der Feldbergregion ein, die sich in der Nähe der LG-Deutschlandzentrale in Eschborn befindet.