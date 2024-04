Der internationale ProAV-Verband Avixa startet neue Fachmesse: Die erste Infocomm América Latina wird vom 22. bis 24. Oktober 2025 im World Trade Center Mexico City stattfinden.

„Mexiko hat eine audiovisuelle Industrie, die ständig wächst und führend in Lateinamerika ist. Wir gehen davon aus, dass der mexikanische Markt bis Ende 2024 einen Umsatz von über 3 Milliarden US-Dollar erzielen und bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 5,42 Prozent aufweisen wird. Diese Zahlen spiegeln die außergewöhnliche Arbeit wider, die Unternehmen und Fachleute leisten, um die von den Kunden benötigten Technologielösungen bereitzustellen“, erklärt Rodrigo Casassus Coke, CTS, Senior Director für Lateinamerika und die Karibik bei Avixa. „Die Mitglieder dieser Branche verdienen eine regionale Fachmesse mit der Qualität der Infocomm, und wir sind stolz darauf, dass sie diese schon bald bekommen werden.“

Die Messe wird nach den hohen Qualitätsstandards und der umfassenden Erfahrung von Avixa als Veranstalter von Ausstellungen und Konferenzen durchgeführt. Dazu gehören die Infocomm-Messen auf der ganzen Welt, unter anderem in den USA, in China und in Indien, sowie die ISE, an der Avixa 50 Prozent hält.

Ausstellen und Netzwerken

„Avixa begann vor fast 80 Jahren mit der Organisation professioneller AV-Veranstaltungen und startete 1946 eine Konferenz unter dem Banner der National Association of Visual Education Dealers (Naved). Heute haben wir unsere Bemühungen auf eine globale Ebene gehoben und veranstalten Shows auf mehreren Kontinenten“, sagt Rochelle Richardson, CEM, Senior Vice President of Expositions and Events bei Avixa. „Da die professionelle AV-Branche weiterhin floriert, gibt es einen wachsenden Bedarf an Plattformen, auf denen sich Fachleute treffen können. Wir freuen uns, die Infocomm América Latina im Jahr 2025 nach Mexico City zu holen und damit unsere Reichweite und unseren Einfluss weiter auszubauen.“

Die Infocomm América Latina bietet einen großen Ausstellungsbereich, auf der Unternehmen ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen präsentieren, ein nach Technologielösungen gegliedertes Bildungsprogramm, einen Audio-Erlebnisbereich und Räume zum Austausch von Ideen und zum Anbahnen von Geschäften.

Avixa wird von einem strategischen Lieferanten unterstützt, Musitech Ediciones y Eventos, dem Veranstalter der Sound Check Xpo, deren Team für die Logistik der Veranstaltung und die Dienstleistungen für die Aussteller verantwortlich sein wird.

Umfangreiches Konferenzprogramm

Das Bildungsprogramm bietet thematische Konferenzen für alle, die ihr Wissen in verschiedenen Bereichen der Branche erweitern und aktualisieren möchten. Darüber hinaus werden Hersteller die Möglichkeit haben, Schulungskurse zu ihren Technologien, Produkten und Dienstleistungen anzubieten.

Auch der Congreso Avixa wird Teil der Aktivitäten der InfoComm América Latina sein. Das Programm, das sich an Führungskräfte und Manager richtet, umfasst Themen aus den Bereichen Unternehmensführung, Business Development, Vertrieb, Marketing und Personalwesen. Das Format wird hybrid sein, um die Teilnahme von Branchenteilnehmern zu ermöglichen, die nicht nach Mexico City reisen.

Xchange Live ist auch dabei

Die Veranstaltung wird auch Avixa Xchange Live beinhalten, die persönliche Aktivierung der Avixa Xchange Online-Community, um den Erfahrungsaustausch, das Networking und Treffen zwischen Fachleuten aus verschiedenen Branchen zu fördern.

„Avixa dient als Katalysator für das Marktwachstum und als Dreh- und Angelpunkt für die AV-Fachwelt, und unsere Messen sind die physische Manifestation dieser beiden Missionen. Sie bieten ein Umfeld, in der neue Lösungen viel schneller und effizienter als bei jedem anderen Mechanismus gesehen, bewertet, gekauft und implementiert werden können“, sagt David Labuskes, CTS, CAE, RCDD, Chief Executive Officer von Avixa. „Mexico City wird dies alles mit der Infocomm América Latina im Oktober 2025 erleben.“

