Zum neunten Mal in Folgen unterstützte JC Decaux die Millennium Estoril Open 2024, einem Tennis-Event in der Nähe Lissabons. Mit Fotoausstellung, digitalen Displays und innovativen Werbeformen zieht das Tennis-Event ein breites Publikum an.

JC Decaux war auch dieses Jahr wieder Medienpartner der Millennium Estoril Open 2024, einem Tennis-Event in der Metropolregion Lissabon. Dies markiert das neunte Jahr in Folge der Zusammenarbeit. Das Turnier fand vom 30. März bis 7. April 2024 im Estoril Tennis Club statt.

Zusätzlich zu den Tennisstars zeigten JC Decaux auf seinen Werbeträgern in der Rua Amarela in Cascais dieses Jahr eine Fotoausstellung über die letzten neun Jahre des Turniers. Die Ausstellung umfasste 6 Plakatwände. JC Decaux stellte außerdem 9 doppelseitige 75-Zoll-DooH-Displays bereit, sowie dynamische Inhalte in der Slice Lounge – darunter Spielergebnisse, Spielinformationen und der Zeitplan. Des Weiteren gab es zwei Unterstände und die ikonische Tennissäule, die von JC Decaux angepasst wurde. Erstmals war im Mediamix auch eine digitale Säule, die anamorphen Content mit optischer 3D-Illusion zeigte.

João Zilhão, Direktor der Millennium Estoril Open, sagt: „Die Förderung der Veranstaltung durch alle Formate und Formen, die im JC-Decaux-Netzwerk zur Verfügung stehen, ob digitale Billboards, Premium-LEDs, Backlights, Billboards, Senioren oder 8×3, hat eine große Kommunikations- und Werbekraft vom Norden bis zum Süden Portugals geschaffen, die eine maximale Sichtbarkeit für unsere Veranstaltung und einen maximalen Ertrag für unsere Sponsorenfamilie garantiert.“

Durch die Zusammenarbeit mit dem Außenwerber konnte man João Zilhão ein immer größeres Publikum anziehen und eine große Begeisterung für das Tennisturnier hervorrufen. Auch in den kommenden Jahren wollen beide Partner die Zusammenarbeit fortsetzen.

