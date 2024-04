Out-of-Home hat mittlerweile einen Anteil von 8,3 Prozent am Gesamtwerbemarkt in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt der Nielsen Werbetrend für Q1/2024. Damit gewann die Gattung 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum dazu. Diese jüngste Entwicklung zeigt, dass sich die Außenwerbung kontinuierlich auf die 10-Prozent-Marke zubewegt, die als das große Ziel der Branche gilt.

Im eigenen Vergleich erwirtschaftete OoH knapp 120 Millionen Euro mehr als in Q1/2023, was einem Plus von 22 Prozent entspricht. Diese Wachstumsrate ist höher als bei allen anderen Mediagattungen im Nielsen Werbetrend. Der Gesamtwerbemarkt wuchs im selben Zeitraum um 11,4 Prozent.

DooH hat die höchste Wachstumsrate

Den größten Anteil am Wachstum haben die digitalen Werbeträger: Digital-out-of-Home ist für mehr als 60 Prozent der 120 Millionen verantwortlich. Die Unterkategorie „Plakat Digital“ – das sind Roadside-Screens – legte beispielsweise um 23 Prozent zu. Im Bereich Transport Media stieg der Bruttoumsatz von DooH im ersten Quartal sogar um 55 Prozent.

Auch die klassischen OoH-Medien ziehen für die Monate Januar bis einschließlich März 2024 eine positive Bilanz. Neben dem Plakat mit einem ebenfalls Plus von 12 Prozent setzen vor allem die analogen Werbeträger im Retail-Umfeld mit einem 14-Prozent-Plus Akzente. Auf fast 10 Prozent summiert sich der Zuwachs bei den analogen OoH-Medien rund um Transport Media.

Kai-Marcus Thäsler, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Aussenwerbung (FAW), sagt: „Die Werbekunden sehen, dass ihre Konzepte zur Ansprache von Zielgruppen out of home aufgehen. Dazu nimmt die Diskussion um die Nachhaltigkeit bei der Umsetzung von Werbemaßnahmen immer mehr Fahrt auf. Auch hier schafft OoH als die Mediengattung mit sehr ‚zierlichem‘ ökologischen Fußabdruck beste Voraussetzungen. Wir gehen davon aus, dass die Verschiebung von Budget in Richtung OoH erst am Anfang steht.“