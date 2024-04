Onlogic hat seine neuen Rugged-Panel-PCs und Industrie-Touchscreen-Displays der Tacton-Serie vorgestellt. Diese wurde von Onlogic als eine zuverlässige, stark konfigurierbare, sichere und einfach zu installierende HMI-Lösung entwickelt. Sie eignet sich besonders für Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Lagerhaltung, Energiemanagement und Transport.

Der Tacton TC401 als Teil der Serie ist ein All-in-One-Panel-PC mit integrierten KI-Beschleunigungsfunktionen. Diese werden durch eine Reihe von Intel-Prozessoren der 12. Generation ermöglicht. Mit der firmeneigenen Modbay lassen sich zusätzliche Anschlussoptionen hinzufügen, um spezifische Anforderungen von Benutzeranwendungen zu unterstützen.

Um zusätzliche Flexibilität in Bezug auf Datenverarbeitungsleistung und Anwendung zu bieten, kündigte Onlogic außerdem das Tacton Tacton TN101 an. Dabei handelt es sich um eine Linie eigenständiger Displays, die in Verbindung mit allen anderen Industrie- oder Rugged-Computern von OnLogic verwendet werden können.

Die Displays der Tacton-Serie sind UV- und vibrationsbeständig. Sie verfügen über eine breite Eingangsleistung und einen großen Betriebstemperaturbereich. Außerdem sind sie mit Zündungssensorik für die Installation in Fahrzeugen erhältlich. Die projizierten kapazitiven Bildschirme bieten eine Härte von 7H, Multi-Touch-Unterstützung, Optical Bonding und Anti-Wasser-Technologie, um unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser während der Reinigung zu verhindern.

Industrie-Displays in drei Größen

Durch das modulare Design der Tacton-Serie kann aus 18 verschiedenen Bildschirmoptionen für den TC401 oder TN101 gewählt werden. Die Bildschirme sind in drei Größen – 12,1; 15,6 und 21,5 Zoll -, mit normaler oder hoher Helligkeit, resistiver oder projiziert-kapazitiver Touch-Oberfläche sowie mit wasser- und staubgeschützter Frontblende nach IP66 oder IP69K erhältlich. Optional können sie mit einer integrierten Frontkamera konfiguriert werden.

Um einen unbefugten Zugang zu verhindern, verfügt der Tacton TC401 über eine eingebaute Zugriffserkennung. Sie benachrichtigt die Benutzer, wenn der Schaltschrank geöffnet wird, in dem der Tacton installiert ist. Eine optionale Befestigungshalterung für die Anschlussblockierung und die Kabelsicherung mit integrierten Befestigungspunkten für das Netzteil schützt vor dem Zugriff auf ungenutzte Anschlüsse. Außerdem werden die Kabel gesichert, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu verhindern.

Die Tacton-Serie kann über eine standardmäßige Vesa-Halterung oder mit den Befestigungsklammern von Onlogic installiert werden. Diese sind so konzipiert, dass sie sich in vibrationsanfälligen Umgebungen nicht lockern. Eine Montageschiene an der Vorderseite erleichtert die Installation, während ein an der Ecke montiertes LED-Leuchtband an der Rückseite des Systems für die Sichtbarkeit des Statuslichts aus verschiedenen Blickwinkeln sorgt.