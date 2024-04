Das dänische Start-up True Gum launcht in Berlin eine stadtweite Out-of-Home-Kampagne: Der plastikfreie Kaugummi, das Kernprodukt der Marke, ziert aktuell 750 City Light Poster von Wall Decaux in der Hauptstadt. Einen zusätzlichen Akzent soll ein voll gebrandetes Wartehäuschen an der Haltestelle Invalidenpark darstellen, das mit einem Kaugummi-Spender ausgestattet ist – der umweltfreundlichen Alternative zum Retro-Kaugummiautomaten.

Geschmacksintensiv, ohne Zucker und Plastik – so vermarktet True Gum sein Produkt, das den klassischen mit Plastikpolymeren gefüllten Kaugummi ablösen soll. Die Außenwerbe-Aktion stelle die Sorten Himbeere & Vanille und Minze in den Vordergrund. In den pastelligen Farben dieser Geschmackvariationen ist auch das Wartehäuschen beklebt.

Peter Juul Regnersgaard, Mitgründer True Gum, sagt: „Unsere Mission ist, plastikfreies Kaugummi zum neuen Normal zu machen. Zu diesem Zweck müssen wir den Scheinwerfer auf die versteckten Inhaltsstoffe richten, die sich in den meisten traditionellen Kaugummis verbergen. Da uns klar ist, dass viele Konsumenten Gewohnheitstiere sind, haben wir einen neuen spektakulären Schritt unternommen, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen.“

Mit dem spektakulären Schritt meint er den Kaugummispender, in dem tausende Produktproben stecken, an denen sich die Berliner kostenlos bedienen können.

Anzeige