Limodor ist ein Unternehmen, das seit sechs Jahrzehnten besteht und sich sie auf die Herstellung von Lüftungsgeräten konzentriert. Jetzt visiert der Anbieter den Endkundenmarkt an und startet mit einer Außenwerbekampagne in diese neue Geschäftsphase. Das Sujet mit dem Slogan „Hallo frische Luft! Danke Limodor“ ist auf Plakaten, Citylights und Posterlights von Epamedia in ganz Österreich zu sehen. Letztere werden nachts beleuchtet.

„Wir haben gewusst, dass es an der Zeit ist, unsere Vision und unsere Stärken prominent in die Öffentlichkeit zu bringen. Profis und Partner im Großhandel zählen schon lange auf uns, wir wollen aber die Botschaft, wie wichtig frische Luft für alle Menschen ist, in die Breite der Gesellschaft bringen. Dafür ist eine Out-of-Home-Kampagne ein unverzichtbarer Teil der Markenkommunikation“, sagt Rudolf Haase, Geschäftsführer von Limodor. Die Out-of-Home-Kampagne sowie Online-Platzierungen erstellte Limodor mit der Agentur Elephant 5.