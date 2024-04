Mehr ist mehr: Kürzlich führte Epamedia zwei Kampagnen für österreichische Marken durch, die auf eine Formatsprengung, also ein Creative, das über den vorhergesehenen Rahmen hinausgeht, setzten.

Bei der erste Kampagne hieß es nicht „Mehr ist mehr“, sondern „Mehr für weniger!“ Das ist das Motto des S-Plus-Kontos der Sparkasse Schwaz. Es bietet Kunden die Möglichkeit, Produkte und Services auszuwählen, die zu ihnen passen und die Kosten der Kontoführung zu senken. Auf der Sonderumsetzung von Epamedia umrandet ein farbiger Fächer die blaue Kontokarte. Beide Elemente hoben sich in unterschiedlichen Winkeln vom Plakat ab. Die regionale Kampagne umfasste zudem auch leuchtende Citylights.

Die zweite war eine nationale Plaktakampagne für das neue Biostoff der österreichischen Biermarke Gösser. Eine Besonderheit des neuen Produkts: die neue 0,33-Liter-Mehrwegflasche. Hier kommen Epamedias Big Bottles ins Spiel, die schon in anderen Kampagnen zu sehen waren. An mehreren hochfrequentierten Standorten in ganz Österreich ragte die meterhohe Flasche über den Plakatrand hervor. Hinzu kamen die sogenannten Loveboards, Dominanzstandorte mit unterschiedlichen Formaten und Zusatzelementen, wie der Flasche und einer Hopfendolde, die über das Plakat hinausragen. Die Loveboards werden in der Nacht von solarbetriebenen LED-Lampen beleuchtet.

„OoH bietet grenzenlose Kreativität. Formatüberschreitende Elemente sorgen für einen einzigartigen Werbeauftritt und zeigen, dass analoge Werbung weiterhin die einzige Werbeform ist, die wirklich alle erreicht. Unsere hauseigene Creative Unit ist Experte, wenn es um ausgefallene Kreationen geht“ kommentiert Claudia Mohr-Stradner, CSO von Epamedia.