APG|SGA hat den exklusiven Werbevertrag mit dem Einkaufscenter Glatt bei Zürich verlängert. Das Einkaufscenter Glatt vor den Toren Zürichs ist schweizweit das umsatzstärkste Shoppingcenter. Es beinhaltet mehr als hundert Geschäfte für durchschnittlich neun Millionen Besucher pro Jahr sowie 4 500 Gratis-Parkplätze.

Damit unterstreicht Der Schweizer Außenwerber seine Stärke bei analogen Plakaten im Shoppingcentern: Laut APG|SGA stehen die fünf größten und wichtigsten Einkaufscenter im Großraum Zürich stehen im Portfolio des Unternehmens zur Verfügung: Neben Glatt handelt es sich um Shoppi Tivoli Spreitenbach, Sihlcity Zürich, Seedamm-Center Pfäffikon und Airport Shopping am Flughafen Zürich. Insgesamt werden in den Centern 340 analoge Flächen, in den Formaten F12, F12L, F200, F200L, sowie 37 E-Panel von APG|SGA angeboten.