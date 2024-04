Der gemeinnützige Verein Rote Nasen Deutschland arrangiert mit 74 Clowns regelmäßige Visiten in sozialen und medizinischen Einrichtungen. Seit 2003 bringen die professionell ausgebildeten Künstlerinnen und Künstler Lachen und Lebensfreude in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und zu Geflüchteten. Sie stärken damit die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Erwachsenen. Rote Nasen Deutschland ist spendenfinanziert und Partner der internationalen Organisation Red Noses Clowndoctors International. Die Rote-Nasen-Gruppe ist in 11 Ländern tätig und damit eine der operativ größten Vereinigung von Clowns in medizinischen und sozialen Einrichtungen weltweit.

Nun strahlt TV Wartezimmer auf den mehr als 7.500 Monitoren seines DooH-Healthcare-Netzwerk einen Charity-Spot aus. Somit erreicht der 45-Sekünder rund 8 Millionen Zuschauer.

„Aufmerksamkeit und Wertschätzung für Kinder und Notleidende liegen uns besonders am Herzen. Wir freuen uns, mit den Rote-Nasen-Clowns Freude und Hoffnung zu verbreiten“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.