Auf der ISE 2024 war das Modell bereits zu sehen, nun bringt Peerless-AV die neue Version seines Universal-LED-Montagesystems aus dem Seamless-Programm auf den Markt: Das 1:1-DS-LEDUNV ist in Breiten von bis zu 610, 960 und 1.220 Millimeter erhältlich und bietet ein universelles Hardwarepaket, das mit den meisten einrastbaren DV-LED-Gehäusen kompatibel ist. Dies ermöglicht einen einheitlicheren Versand und Kosten, unabhängig davon, ob Kunden eine 4×4-, 7×2-, 8×8- oder eine andere Konfiguration bestellen. Zudem ist es möglich, Projekte zu spezifizieren, bevor man den LED-Hersteller kennt. Ein geschultes Montageteam kann jedes kompatible LED-Display effizient installieren.

Das DS-LEDUNV ist auch als vorkonfiguriertes Montage-Kit erhältlich, zum Beispiel 3×3; 4×4; 5×5. Jedes Kit ist speziell für gängige Display-Auflösungen und Videowandkonfigurationen zur flachen Wandmontage konzipiert.

Spacer für alle Abstände

Eine wichtige Rolle spielt der neue Universal Spacer. Das wiederverwendbare Produkt ist mit festen Höhenpositionen für die Befestigung ausgestattet, die sich für gängige Gehäusegrößen von 240 bis 1.000 Millimeter eignen. Mit dem Spacer kann das horizontale Profil präzise für eine Gehäusekonfiguration im Quer- oder Hochformat ausgerichtet werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit spezieller vertikaler Wandschablonen, was eine schnellere Integration ermöglicht.

Sollten während des Projekts Änderungen am Display-Modell auftreten, ermöglicht der Spacer eine schnelle Anpassung an die neue Gehäusehöhe. Sollte die Höhe des Displays ungewöhnlich sein und keine vorgegebene Befestigungsposition auf dem Spacer vorhanden sein, kann der Nutzer mit der eingebauten Messfunktion das Gehäuse zu vermessen und den Abstand entsprechend anpassen.

Ab sofort in den Lagern vorrätig

„Der Markt erwartet 2024 eine schnellere Bereitstellung von DV-LED“, erläutert Nick Belcore, Executive Vice President von Peerless-AV. „Unser DV-LED-Expertenteam hat die sich ändernden Anforderungen frühzeitig erkannt und umgesetzt, um genau das zu liefern, was unsere Kunden und Partner benötigen – und das sofort! Dies bedeutet auch, dass wir lokale Lagerbestände vorhalten, um die Ware am nächsten Tag schnell ausliefern zu können. Kurzfristige Lieferzeiten erleichtern die Planung, Kommissionierung und den Versand. Diese Universalität dieser Lösung ermöglicht es, je nach gewünschter Displaykonfiguration kurzfristig zu bestellen.“

Die 1:1-DS-LEDUNV-Lösung sowie die vorkonfigurierten Montagekits sind ab sofort erhältlich und in den Peerless-AV-Lagern in Großbritannien und den Niederlanden zur sofortigen Lieferung in ganz EMEA verfügbar.