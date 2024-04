Wie in Deutschland steht auch in Großbritannien noch nicht in jedem Klassenzimmer eine digitale Tafel. Öffentliche Fördergelder gibt es zwar, doch reichen sie nicht für die komplette digitale Ausstattung. Ein Gymnasium im Londoner Bezirk Hillingdon, die Douay Martyrs Catholic Secondary School, leistete sich jetzt 72 neue interaktive Displays des Anbieters Avocor, um die mit Zuschüssen angestoßene AV-Aufrüstung fertigzustellen.

In der ersten Phase der Modernisierung, die durch einen Zuschuss des Bildungsministeriums finanziert wurde, lag der Schwerpunkt auf der Aufrüstung der audiovisuellen Infrastruktur des kleineren Campus der Schule. Nach dem Erfolg dieser Phase beschloss die Schule, die zweite Phase des Projekts im Sommer 2023 selbst zu finanzieren. In dieser Phase installierte man in den Klassenzimmern auf beiden Campus die interaktiven Displays. Das Projekt schloss der Integrator MSC IT Solutions aus Hartlepool in 16 Wochen ab, was laut Avocor unter dem geplanten Zeitplan lag.

MSC IT Solutions hatte nach eigenen Angaben schon vorher mit Avocor-Geräten gearbeitet und schätzte sie als ideale Lösung für eine Schule von der Größe der Douay Martyrs ein. „Die Einführung der interaktiven Displays hat die Schule nachhaltig verändert“, sagt Bryan Magee, stellvertretender Schulleiter der Douay Catholic School. Die Lehrer seien nun in der Lage, ansprechenderen und interaktiven Unterricht zu gestalten, der ein breiteres Spektrum von Lernstilen anspricht und das Engagement der Schüler verbessert. Als nächstes will die Schule zusammen mit MSC IT daran arbeiten, die Displays noch stärker in den Schulalltag einzubinden.

