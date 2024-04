Sechsundvierzig Projektoren wurden synchronisiert und überblendet, um die oberen Etagen einer Fassade des Empire State Building in New York mit einer 5-Minuten-Show zu füllen, die die Star Wars-Filmreihe feierte und die Fans zum Kauf verschiedener von Lucasfilm im Rahmen der Marketingkampagne „Imperial March“ vermarkteter Konsumgüter anregte.

Der Art-Déco-Wolkenkratzer wurde vergangenen Monat mit der Show bespielt, an nur einem Abend. Dafür lief die Show mehrmals an diesem Abend.

„Es gibt viele einzigartige Dinge, die berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass das, was auf die Fassade projiziert wird, auch wirklich richtig umgesetzt wird und visuell und als Teil der Gesamtgeschichte richtig funktioniert“, sagt Khatsho Orfali, ILM Visual Effects Supervisor, gegenüber StarWars.com. „Was als Komposition und Szene in einem Kino oder auf einem normalen Fernsehbildschirm gut aussehen mag, lässt sich nicht unbedingt auf dieselbe Art und Weise umsetzen, wenn es auf die Fassade eines Gebäudes projiziert wird, um gut zu funktionieren. Es ist eine sehr einzigartige Leinwand.“

Diese Meldung erschien zuerst bei invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Die Arbeit daran dauerte vier Monate und umfasste neues VFX-Material, das dann mit Archivmaterial aus den Star Wars-Filmen gemischt wurde.

Die Kreativagentur Superbien, die in Paris ansässig ist, aber ein Team in New York hat, übernahm die technische Arbeit an der eigentlichen Projektion, nachdem sie den Wolkenkratzer bereits für eine frühere Show mit der Netflix-Serie Stranger Things kartiert hatte. Skywalker Sound, die Firma für Sounddesign und -mischung von Lucasfilm, war für den Ton zuständig. Sie wurde mit einer Übertragung der Musik des „Imperial March“ auf einem Iheartradio-Kanal synchronisiert.