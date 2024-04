Walmart ermöglicht seinen Werbekunden den Zugang zu seiner Retail Analytics Plattform, Walmart Luminate. Bisher war diese Plattform für Walmart-Lieferanten gedacht und lieferte ihnen Umsatzdaten sowie Einblicke in das Kaufverhalten der Kunden. Diese Daten nutzen Lieferanten für die Produktentwicklung und Einzelhandelsstrategien. Jetzt sollen auch Kunden von Walmart Connect, wie das Retail Media Netzwerk des Einzelhändlers heißt, von den Daten profitieren.

Performance-Daten ergänzen Audience-Targeting

Die Daten von Luminate sollen die bestehenden Audience-basierten Targeting- und Mess-Lösungen von Connect ergänzen. Dieses Targeting entwickelte Walmart ebenfalls auf Basis der First-Party-Daten aus seinen Stores. Die Daten werden dafür aber indirekt genutzt, um die Impressionen bei einer Zielgruppe – der „Audience“ – zu steigern. Mit den Umsatzdaten von Walmart Luminate können Werbetreibende ihre Kampagnen jetzt nicht nur audience-, sondern auch transaktionsbasiert ausrichten.

Retail-Media-Umsatz wird immer wichtiger

Es ist das erste Mal, dass Walmart diese beiden Plattformen zusammenführt. Der Schritt unterstreicht den Wert der First-Party-Daten des Einzelhändlers sowie die wachsende Rolle des Retail-Media-Netzwerks für den Umsatz des Unternehmens. Die Freigabe dieser wertvollen Daten zeigt, dass Walmart großes Potenzial im Ausbau des Instore-Netzwerks sieht.

Die Walmart Luminate Insights Activation wird als Self-Service-Integration in Walmart Luminate verfügbar sein. Noch vor Jahresende will der Einzelhändler sie für seine Walmart Luminate Charter-Abonnenten freischalten. Dadurch können Werbetreibende die Daten zu den diesjährigen Weihnachtsverkäufen nutzen und sie in ihre Planung für 2025 einfließen lassen. „Diese Anbieter werden in der Lage sein, ihre Display-Kampagnen mit von Walmart Luminate bezogenen Zielgruppen zu betreiben, ebenso wie ihre Agenturen und Partner durch die Integration“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.