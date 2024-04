Der Münchner Distributor Concept International bietet jetzt den Airserver Connect in der dritten Version. Der Screen-Mirroring-Empänger streamt Inhalte aus unterschiedlichen WLAN-Quellen an ein Display oder Whiteboard, unabhängig vom Betriebssystem. In der Version 3 überträgt der Airserver bis zu zwölf Präsentationen gleichzeitig und über 2,5 Gbit Ethernet und Wi-Fi 6E. Gleichzeitig kann er bis zu drei Monitore in 4K bespielen. Eignen soll er sich unter anderem für die Anwendung in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Wie der Vorgänger hat der Connect 3 eine Größe von 78 x 78 x 34 Millimetern. Er hat zwei USB-C-Schnittstellen die Stromzufuhr und den Anschluss von Geräten vereinen. Die verbundenen Displays müssen dafür über eine USB-C-Schnittstelle mit 65 Watt verfügen. Die Box lässt sich mithilfe einer Magnethalterung an die Rückwand von Whiteboards anbringen. Alternativ gibt es den Airserver als OPS-/SDM-Einschub-Model. Verbessert wurde gegenüber der älteren Version die Performance, mit einem Arbeitsspeicher von 8 Gigabyte und einer N100-CPU von Intel der Baureihe Alder Lake.

Der Airserver Connect 3 unterstützt BYOM, was es den einzelnen Teilnehmern gestattet, die Technik im Raum mit den eigenen Geräten zu steuern. Er versteht die Screen-Sharing-Anwendungen Airplay, Google Cast und Miracast. Es lassen sich außerdem verschiedene Geräte und Systeme miteinander kombinieren. Mit einer integrierten Moderations-Funktion kann der Host oder Lehrer kontrollieren, wer seinen Bildschirm teilen darf.

Concept bietet den Airserver Connect 3 ist zu einem Listenpreis von 799 Euro an.