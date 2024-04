Sharp NEC Display Solutions Europe zeigt seine neuesten Lösungen auf der Passenger Terminal Expo vom 16. bis 18. April 2024 in Frankfurt am Main. Der Fokus an Stand C70 liegt dabei auf nachhaltigen Display- und Signage-Lösungen, insbesondere energieeffiziente Produkte wie die DV-LED FE-Serie und die Sharp E-Paper-Displays.

Die dritte Generation der FE-Serie mit Flip-Chip-SMD-Technologie verbraucht bei gleicher Helligkeit 60 Prozent weniger Strom als Standard-SMD-Technologie. Zur Nachhaltigkeit der Lösung trägt auch die effiziente Wärmeableitung bei, die empfindliche Komponenten schützt und somit die Lebensdauer der Produkte verlängert.

Besonders an Flughäfen bietet die LED FE-Serie laut Sharp/NEC Vorteile, indem sie die Betriebskosten für Betreiber reduziert, ohne das visuelle Erlebnis für die Reisenden zu schmälern. Das verbesserte Design gewährleistet zudem eine geringe elektromagnetische Emission und ermöglicht eine vollständige EMV-Zertifizierung der Klasse B auf Modulebene.

E-Paper für Gate Signage

Auch die E-Paper-Technologie will Sharp/NEC verstärkt am Flughafen platzieren. Mit dem Null-Watt-Verbrauch während der Wiedergabe von Inhalten und einem minimalen Stromverbrauch bei einem Wechsel der Inhalte eignet sich E-Paper ideal für die Anzeige statischer Informationen – beispielsweise für Wegbeschreibungen, Check-In-Informationen oder Gate Signage. Die reflexionsarme, papierähnliche Oberfläche stellt Inhalte dar, die auch bei starkem Umgebungslicht gut lesbar sind, und bietet einen hervorragenden Kontrast, weite Betrachtungswinkel sowie eine hohe Auflösung. Darüber hinaus verfügen die E-Paper-Displays über ein integriertes SoC für einen zukunftssicheren Betrieb.

SDM- oder RPI-Slot-in-Computer lassen sich nahtlos in die Large Format Displays von Sharp/NEC einbetten und bieten Flexibilität und sicheren Schutz vor Cyberangriffen, während die hochwertigen Komponenten und das Metallgehäuse den Schwerpunkt auf Brandsicherheit, robuste Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft legen.

„Der Luftfahrtsektor strebt nach Effizienz im Bodenbetrieb. Deswegen sind besonders langlebige digitale Displays, die die Betriebskosten deutlich senken und gleichzeitig das Passagiererlebnis verbessern, die idealen Lösungen“, erklärt Simon Hayes, Business Segment Lead Transportation bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Wir verstehen die Herausforderungen, mit denen Flughafenbetreiber konfrontiert sind, und können unsere Kunden in der Luftfahrt so eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft auf dem Weg zur Netto-Null bieten, bei der Nachhaltigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.“