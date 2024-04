Der IT-Distributor Siewert & Kau nimmt Computergehäuse des schwedischen Unternehmens Fractal Design ins Programm und setzt damit auf ein hervorstechendes Gehäuse-Design.

Der typische Gaming-PC sei vor allem mit RGB-LED ausgestattet. Das treffe den Geschmack vieler, vor allem jüngerer Gamer. Siewert & Kau war schon länger auf der Suche nach einer salonfähigen Gehäuselinie, die eher gediegen daherkommt. Ergebnis ist die Partnerschaft mit Fractual Design.

Das neueste Produkt der Schweden ist das PC-Gehäuse North XL. Es bietet ein Design mit Holzelementen und kombiniert dies mit einem größeren Formfaktor für leistungsstarke Gaming-Systeme. Dank der luftdurchlässigen Mesh-Panels und einer offenen Front mit FSC-zertifizierten Walnuss- oder Eichenholzelementen ist das Design laut Siewert & Kau „eine stilvolle Ergänzung für jeden Wohnbereich“ und erlaubt gleichzeitig die Kühlung der Komponenten. Ergänzt wird das Design durch messing- oder stahlfarbene Akzente und eine integrierte Lasche für das leichtere Abnehmen des Top-Panels. Der Innenraum bietet ein geräumiges, flexibles und intuitives Layout.

PC-Gehäuse für Kreative

„Zielgruppe sind erwachsene Gamer, PC-Enthusiasten und alle Kreativen die Wert auf Design legen“, sagt Klaus Diebold von Siewert & Kau. „Dieses Produkt schließt bei uns eine Lücke im Portfolio neben den Arbeitsplatz- und Gamer-Gehäusen und ist ab sofort bei uns lagernd.“

Fractal Design entwickelt und designt neue Produkte mit rund 80 Mitarbeitern in Göteborg, während wie allgemein üblich die Fertigung in Fernost erfolgt. Inzwischen sind die Produkte in weltweit 50 Ländern verfügbar. „Deshalb war es für uns wichtig, einen Distributor zu finden, der über verlässliche Logistik und Lagerkapazitäten verfügt“, erklärt Timo Kusian, Regionaldirektor DACH von Fractal Design. „Als Hersteller von Computergehäusen ist Logistik für uns entscheidend, um unsere Kunden zu attraktiven Preisen beliefern zu können.“

Die Holzelemente fertigt das schwedische Unternehmen aus FSC-zertifiziertem Walnuss- oder Eichenholz. Zudem bietet das Unternehmen einen umfangreichen After-Sales-Service und Ersatzteile für alle Gehäuse, um eine langfristige Nutzung sicherzustellen.