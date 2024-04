JC Decaux ließ seine internationale Reichweitenmessung für U-Bahn-Netze „Metro Audience Metrix“ von Ipsos validieren. Metro Audience Metrix (MAM) wurde von JC Decauxs globaler Data Division entwickelt. Es verwendet Algorithmen zur Ermittlung der Hauptkomponenten der Reichweitenmessung, darunter die Anzahl der individuellen Fahrgäste, Reichweite, Frequenz der Werbebotschaften und die Gesamtzahl der erreichten Kontakte. Das Ziel von MAM ist es, einheitliche Schlüsselkennzahlen (KPIs) bereitzustellen, mit denen Werbetreibende Mediapläne erstellen können, die ihre Zielgruppen in U-Bahnen effektiv ansprechen.

MAM wird derzeit in der U-Bahn von Shanghai mit 503 Stationen eingesetzt. Die Reichweitenmessung soll 2024 auch in der Hongkonger MTR genutzt werden. Die Implementierung in weiteren U-Bahn-Netzen ist ebenfalls für 2024 geplant.

Metro Audience Metrix ist Bestandteil von JC Decaux Data Solutions, einem Portfolio globaler und lokaler datengetriebener Lösungen, welche die Wirksamkeit und Rentabilität von Mediainvestitionen maximieren sollen. MAM bietet Erkenntnisse über den Fahrtverlauf von Passagieren, Kennzahlen für Mediapläne und Programmatic Advertising in Kombination mit Viooh. Zur Zertifizierung prüfte Ipsos die Methodik, Quellen, Algorithmen und Ergebnisse von MAM.

